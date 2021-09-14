Американец Джейкоб научился делать заготовки на зиму под влиянием русских друзей

Москва, 14 сентября. Джейкоб переехал из США в Россию более пяти лет назад и под влиянием своих новых друзей стал делать зимние заготовки. В этом году он заморозил грибы и ягоды, которые собрал сам.

В окружении американца многие россияне занимаются заготовками на зиму: консервируют, замораживают, сушат. Джейкоб признался, что не захотел «отставать» от приятелей и тоже увлекся процессом. Тем более этому способствовал интернет, в Сети появилось множество публикаций с рецептами и советами по заготовке.

В этом году Джейкобу довелось побывать на «тихой охоте» и он собрал много грибов. Часть урожая американец решил заморозить.

«У меня вышло три пакетика с белыми грибами, а также один с лисичками. Пока ни разу не использовал, но думаю, что зимой я обязательно что-нибудь приготовлю и поделюсь своим блюдом в блоге, — пообещал автор дзен-канала «Американец о России».

Изначально Джейкоб планировал сразу приготовить все грибы, однако он не ожидал, что их будет так много. Сухие белые грибы иностранец просто разложил по пакетам и отправил в морозильную камеру. Лисички потребовали больше усилий, их пришлось немного отварить в соленой воде, поделился блогер.

Однако ягод Джейкоб заморозил значительно больше. А все потому, что ему очень понравился морс по-русски, который он научился готовить самостоятельно. Ему пришелся по душе этот прохладительный напиток, поэтому он решил заранее заготовить побольше ягод.

Джейкоб отметил, что ему очень нравится заполнять холодильник тем, что он сделал собственными руками. Он обещал поделиться с читателями впечатлениями от применения своих заготовок.

«Обрусение проходит успешно», — отметил блогер.

Джейкобу очень нравится пробовать русские блюда, некоторые из них особенно запомнились американцу. В планах — научиться готовить грибную икру, которую он недавно дегустировал у родителей своей русской подруги.