Башар Асад обсудил с Владимиром Путиным в Москве наиболее острые вопросы

Визит президента Сирии Башара Асада в Москву не связан с активизацией боевиков в Идлибе. Скорее, совещание было посвящено урегулированию вопросов международных отношений и внутренним экономическим проблемам ближневосточной страны. Об этом ФАН рассказали политолог Владимир Можегов, эксперт по Ближнему Востоку Семен Багдасаров и военный консультант Игорь Коротченко, комментируя новость о том, что президент Сирии Башар Асад прилетел в Москву для совещания с президентом России Владимиром Путиным.

На встрече с Асадом Путин отметил, что 90% территории Сирии освобождено, но остается главная проблема в виде иностранных вооруженных сил, находящихся там без решения ООН и санкции законного правительства, что противоречит международному праву.

Историк, публицист, политолог Владимир Можегов полагает, что Владимир Путин и Башар Асад, учитывая уровень встречи, обсуждали геополитические вопросы — «как лечить болезнь, а нее ее симптомы».

«Полагаю, главной темой переговоров лидеров двух держав был турецкий вопрос. Амбиции президента Турции Реджепа Эрдогана крайне высоки. Он мечтает восстановить Османскую империю, считая земли сопредельных государств турецкими и проводя соответствующую политику. Вооруженные формирования курдов представляют проблему и для Анкары, и для Дамаска. Вполне возможно, Башар Асад просил Владимира Владимировича как-то урегулировать отношения с Турцией, больше с этим никто не справится», — предположил политолог.

По словам Можегова, произошедшее в Афганистане отразилось на международных отношениях во всем мире. Он добавил, что президент США Байден анонсировал уход Соединенных Штатов с Ближнего Востока, но верить американцам нельзя, так как они говорят одно, а делают другое.

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, специалист по борьбе с терроризмом Семен Багдасаров уверен, что на совещании глав двух государств поднималась экономическая тема.

«Еще в 1938 году Турция получила часть Сирии в виде присоединения автономной сирийской республики Хатай. Аппетиты Анкары остались и этим не удовлетворены, сегодня турки аннексировали значительные территории Сирии, прилегающие к сирийско-турецкой границе. Помимо этого в стране есть вполне объяснимая экономическая напряженность», — обозначил главные проблемы Сирии международный эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Багдасаров заметил, что надо срочно принимать какие-то меры: мешают нестабильная обстановка в стране и внешние экономические санкции западных стран, направленные против Сирии. Он напомнил, что большинство нефтяных месторождений в Сирии до сих пор находится под контролем США, которые используют для этого вооруженные группировки курдов. Политолог добавил, что найти решение проблемы будет нелегко и, возможно, в поиске ответов именно на эти вопросы Асад прилетал к президенту России.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, что визит президента Сирии Башара Асада в Москву носит рабочий характер. Он пояснил, что лидер России Владимир Путин и его гость обсудили дела, которые стоят на повестке, затем краткая информация о совещании была предоставлена СМИ.

«Напомню, в Сирии присутствуют американские военные, а также вооруженные формирования, которые координируются Турцией и Израилем. Никаких “неожиданностей” у контингента Вооруженных сил Российской Федерации в Сирии быть не может, так как наши военные всегда готовы к провокациям. Россия четко работает по алгоритму, который используется не первый год, и взаимодействует со всеми сторонами конфликта, в том числе и с третьими странами, заинтересованными в сирийских процессах. Риски военных столкновений с нашей стороны минимизированы», — подчеркнул полковник запаса.

Коротченко добавил, что «выражение озабоченности» со стороны Пентагона увеличением российской военно-морской группировки в порту Тартус не представляет интереса ни для кого, кроме США. По словам собеседника ФАН, заявление американцев не влияет на цели и задачи российских военных, приглашенных законным правительством Сирии для обеспечения мира и соблюдения норм международного права в стране. Россия проводит и будет проводить политику, которая соответствует ее национальным интересам.

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