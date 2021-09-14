Билли Айлиш в образе Мэрилин Монро покорила гостей Met Gala

Нью-Йорк, 14 сентября. Известная американская певица Билли Айлиш вышла в свет в воздушном платье персикового цвета от модного дома Oscar de la Renta. Звезда повторила стиль актрисы Мэрилин Монро.

Билли Айлиш прошлась по красной дорожке Met Gala — ежегодного мероприятия по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. На 19-летнюю артистку были обращены десятки восхищенных взглядов, фотографы с удовольствием снимали поп-принцессу. Позднее снимок с вечера Айлиш опубликовала в Instagram.

«Спасибо Oscar de la Renta за создание этого прекрасного платья с учетом моих идей и пожеланий», — написала исполнительница.

Публикация набрала 14,2 млн лайков, под ней появились тысячи комментариев. Поклонники были поражены красотой и сходством Билли Айлиш с Мэрилин Монро.

«Она оправдала все мои ожидания»; «Ты выглядишь как принцесса, я так сильно тебя люблю»; «Наша прекрасная девочка наконец-то выросла», — отреагировали пользователи.

Однако не все наряды звезд на Met Gala произвели такой фурор. Поклонники раскритиковали черное платье-чулок Ким Кардашьян, которое для нее разработали дизайнеры модного дома Balenciaga.