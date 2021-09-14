Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 20:36
20:34
Общество
Рассуждать надо с «полным животом»: почему латиницу на Украине никто не ждет
20:33
Происшествия
Водитель иномарки избил жителя Петербурга и оставил умирать на парковке в луже крови
20:32
Общество
Эколог Тарасенко пояснил, как разлив мазута у порта «Тамань» скажется на Черном море
20:31
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Миража» Гулькина пожаловалась на домогательства продюсера
20:29
Общество
Нолан заключил сделку с Universal на производство нового фильма
20:29
Общество
Первый в России детеныш гигантского муравьеда отпраздновал двухлетие в Калининграде
20:28
Весь мир
Губернатор Флориды обещал штрафовать чиновников за исполнение указа Байдена
20:25
Политика
Рябков назвал незаконное присутствие США в Сирии причиной нестабильности в республике
20:25
Политика
Рябков назвал проведение взвешенной политики главной задачей России по Афганистану
20:24
Общество
Секреты огородника: тыкву-гиганта вырастила жительница Тульской области
Все новости
ЛДПР

Билли Айлиш в образе Мэрилин Монро покорила гостей Met Gala
Шоу-бизнес
Билли Айлиш в образе Мэрилин Монро покорила гостей Met Gala
instagram.com  /  @billieeilish

Нью-Йорк, 14 сентября. Известная американская певица Билли Айлиш вышла в свет в воздушном платье персикового цвета от модного дома Oscar de la Renta. Звезда повторила стиль актрисы Мэрилин Монро.

Билли Айлиш прошлась по красной дорожке Met Gala — ежегодного мероприятия по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. На 19-летнюю артистку были обращены десятки восхищенных взглядов, фотографы с удовольствием снимали поп-принцессу. Позднее снимок с вечера Айлиш опубликовала в Instagram.

«Спасибо Oscar de la Renta за создание этого прекрасного платья с учетом моих идей и пожеланий», — написала исполнительница.

Публикация набрала 14,2 млн лайков, под ней появились тысячи комментариев. Поклонники были поражены красотой и сходством Билли Айлиш с Мэрилин Монро.

«Она оправдала все мои ожидания»;

«Ты выглядишь как принцесса, я так сильно тебя люблю»;

«Наша прекрасная девочка наконец-то выросла», — отреагировали пользователи.

Однако не все наряды звезд на Met Gala произвели такой фурор. Поклонники раскритиковали черное платье-чулок Ким Кардашьян, которое для нее разработали дизайнеры модного дома Balenciaga.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Билли Айлиш в образе Мэрилин Монро покорила гостей Met Gala
стиль певица билли айлиш
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru