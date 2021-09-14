Брежнева категорически не желает жить под одной крышей с родителями Константина Меладзе

Москва, 14 сентября. Экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева заявила, что никогда бы не хотела жить в одном доме со свекровью и свекром. По ее мнению, каждая семья нуждается в собственном пространстве.

Брежнева и Меладзе долгое время скрывали свои отношения. Бывшие коллеги по группе «ВИА Гра» утверждают, что искра между певицей и композитором вспыхнули еще во время первых прослушиваний артистки в коллектив. Вера Брежнева упорно отнекивалась от романа с Меладзе, утверждая, что их связывает лишь крепкая дружба. После развода композитора с женой Яной пара перестала прятать свои отношения. В 2015 году они тайно сыграли свадьбу в Италии, став главными ньюсмейкерами в мире шоу-бизнеса.

Личную жизнь супруги предпочитают не комментировать, однако исполнительница время от времени все же отвечает на вопросы фанатов в соцсетях. На днях экс-солистку «ВИА Гры» спросили, ладит ли она с родителями мужа. Константин и Валерий Меладзе с трепетом относятся к матери и отцу. Братья не раз отмечали, что благодарны родителям, которые, работая инженерами, поставили их на ноги.

Вера Брежнева заявила, что с уважением относится к свекрови и свекру, однако жить с ними в одном доме не желает. По ее словам, у каждой семьи разная энергетика, поэтому ничего хорошего в подобном сожительстве нет.

«Зачем? Семья должна иметь свое пространство <...> Если разные квартиры рядом или разные дома на одном участке – иногда даже веселее. Но не вместе!» — отметила исполнительница.

Не так давно певица иронично высказалась о ревности в браке с Константином Меладзе. На странице в Instagram она опубликовала свои неудачные фото и заявила, что супругу уже не найти девушку лучше.