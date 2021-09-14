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Более 46 миллионов россиян сделали прививку от коронавируса

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 19:05
Общество
Более 46 миллионов россиян сделали прививку от коронавируса
pixabay.com

Москва, 14 сентября. Вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли уже более 46 млн жителей России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Порядка 723 тыс. россиян сейчас находятся под наблюдением врачей в больницах для лечения коронавируса. Массовая вакцинация от COVID-19 активно разворачивается в стране. Минимум одну прививку от заболевания поставили уже 46 млн россиян, рассказал глава Минздрава РФ в эфире телеканала «Россия-24».

Ведомство ведет обсуждения на тему совместимости прививок от гриппа и коронавируса, отметил Мурашко в ходе рабочей поездки на Алтай. По его словам, специалисты намерены прийти к общему мнению на этот счет в ближайшие дни.

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