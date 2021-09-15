Политик Клинцевич: Афганистан — пороховая бочка, которая будет взрываться много раз

США намерены развивать противоречия между существующими в Афганистане террористическими организациями. Такое предположение в беседе с ФАН высказал политик, экс-сенатор и руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Собеседник прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что дальнейшее пребывание в Афганистане угрожало безопасности американских военнослужащих.

«Он лицемерит в том плане, что с врагами так не поступают, войска так не выводят, террористическим организациям на 85 миллиардов долларов подарки не делают. Отсюда и возникают разные предположения, в том числе большое количество конспирологических теорий», — сказал экс-сенатор.

Франц Клинцевич также предположил, какие цели могут теперь преследовать власти США в Афганистане.

«Они будут решать свои задачи с помощью спецслужб, чужими руками, развивая противоречия между уже существующими террористическими организациями: "Талибаном"1 (запрещенная в России террористическая организация), "Аль-Каида"1 (запрещенная в России террористическая организация) и ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация). При этом сам "Талибан" крайне неоднороден, с разными подходами, мировоззрением. Будет много противоречий, которые приведут к тяжелым последствиям», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / STR / Sayed Mominzadah / Xinhua

В завершение он поделился своим видением дальнейшего развития событий в этом регионе.

«Афганистан [сегодня] — это пороховая бочка, которая будет взрываться не один раз, задевая другие страны, доставляя серьезное беспокойство своим соседям. В результате этих "взрывов" будут возникать огромные "пожары" на территории других стран. Усилятся миграционные потоки. С ними пойдут люди с опытом террористической деятельности, которые будут создавать проблемы в сопредельных государствах, сея хаос. Конечной целью будем мы», — подытожил руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана.

Ранее Франц Клинцевич в беседе с ФАН рассказал, как будет проходить закат гегемонии Америки. По его словам, Вашингтон будет прилагать все усилия, чтобы создавать в мире больше очагов напряженности.

1 Организация запрещена на территории РФ.