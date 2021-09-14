Правда и честная конкуренция: член ОП Журавлев назвал способы борьбы с вмешательством на выборах

Санкт-Петербург, 14 сентября. Невозможно пресечь абсолютно все попытки повлиять на ход выборов в Госдуму извне, но есть надежный способ от них защититься, заявил член общественной палаты РФ Владимир Журавлев.

О способах защититься от иностранного влияния заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием рассуждал в рамках конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Член ОП честно признался: полностью перекрыть все источники информации, через которые на россиян пытаются повлиять в преддверии выборов, невозможно, да и такой цели не стоит. Но фейки и дезинформацию можно нейтрализовать, и лучший способ сделать это — обеспечить предельную открытость и честную конкуренцию.

«Важнейшее — то, что на этих выборах реальная конкуренция. Практически вся оппозиция зарегистрирована, кандидаты зарегистрированы, а показатель достоверности вещей, о которых я говорю — это отсутствие судебных разбирательств. Вспомним предыдущие выборы. Сколько было привлечено СМИ, политических сил, судебный процесс по оспариванию решения избирательной комиссий об отказе в регистрации. Сейчас этого нет, потому что состоялась регистрация оппозиционных кандидатов всех», — подчеркнул Журавлев.

Выборы в региональные парламенты и Государственную думу пройдут с 17 по 19 сентября. Одной из новинок грядущего голосования станет возможность отдать свой голос удаленно через портал госуслуг. По мнению Журавлева, популярность дистанционного голосования в России будет только расти.