Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 19:08
19:04
Шоу-бизнес
Билли Айлиш в образе Мэрилин Монро покорила гостей Met Gala
19:01
Происшествия
Семь человек стали жертвами крушения пассажирского самолета на юго-востоке Бразилии
19:01
Шоу-бизнес
Брежнева категорически не желает жить под одной крышей с родителями Константина Меладзе
18:59
Весь мир
Прокуратура пригрозила главе МИД Ливии уголовным преследованием
18:59
Общество
Более 46 миллионов россиян сделали прививку от коронавируса
18:56
Общество
Три десятка байкеров припарковались в пешеходной зоне на калининградском курорте
18:54
Политика
Правда и честная конкуренция: член ОП Журавлев назвал способы борьбы с вмешательством на выборах
18:51
Политика
Энтони Блинкен объяснил провал США в Афганистане «наследием администрации Трампа»
18:51
Общество
Кредо российских волонтеров: патриотизм — не березки целовать, а помогать людям
18:50
Политика
Политсоветник Маркелов назвал возможные мотивы скандальной выходки президента Польши
Все новости
ЛДПР

Правда и честная конкуренция: член ОП Журавлев назвал способы борьбы с вмешательством на выборах

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 18:54
Политика
Правда и честная конкуренция: член ОП Журавлев назвал способы борьбы с вмешательством на выборах
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 14 сентября. Невозможно пресечь абсолютно все попытки повлиять на ход выборов в Госдуму извне, но есть надежный способ от них защититься, заявил член общественной палаты РФ Владимир Журавлев.

О способах защититься от иностранного влияния заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием рассуждал в рамках конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Член ОП честно признался: полностью перекрыть все источники информации, через которые на россиян пытаются повлиять в преддверии выборов, невозможно, да и такой цели не стоит. Но фейки и дезинформацию можно нейтрализовать, и лучший способ сделать это — обеспечить предельную открытость и честную конкуренцию.

«Важнейшее — то, что на этих выборах реальная конкуренция. Практически вся оппозиция зарегистрирована, кандидаты зарегистрированы, а показатель достоверности вещей, о которых я говорю — это отсутствие судебных разбирательств. Вспомним предыдущие выборы. Сколько было привлечено СМИ, политических сил, судебный процесс по оспариванию решения избирательной комиссий об отказе в регистрации. Сейчас этого нет, потому что состоялась регистрация оппозиционных кандидатов всех», — подчеркнул Журавлев.

Выборы в региональные парламенты и Государственную думу пройдут с 17 по 19 сентября. Одной из новинок грядущего голосования станет возможность отдать свой голос удаленно через портал госуслуг. По мнению Журавлева, популярность дистанционного голосования в России будет только расти.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Правда и честная конкуренция: член ОП Журавлев назвал способы борьбы с вмешательством на выборах
выборы россия оппозиция госдума общественная палата иностранное вмешательство пресс-центр медиагруппа патриот владимир журавлев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru