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В Саудовской Аравии арестовали преступную банду за отмывание денег
Весь мир
В Саудовской Аравии арестовали преступную банду за отмывание денег
twitter.com  /  @MOISaudiArabia

Власти Саудовской Аравии взяли под стражу членов преступной группы, занимавшейся отмыванием денег. Апелляционный суд Эр-Рияда приговорил каждого из 24 задержанных к 20 годам тюремного заключения.

По данным Саудовского агентства печати (SPA), среди злоумышленников были как граждане королевства, так и иностранцы. Они использовали различные компании, предприятия и медицинские учреждения в качестве прикрытия для незаконной коммерческой деятельности и отмывания финансовых средств на сумму не менее 2,5 млрд долларов, которые пересылались за границу.

Помимо тюремных сроков преступники были оштрафованы на общую сумму 19,9 млн долларов. При этом признанным виновными гражданам королевство будет запрещено покидать страну на протяжении 20 лет. Эта мера пресечения вступит в силу после окончания выхода из места лишения свободы. Иностранцев же сразу депортируют.

Данное судебное решение было принято на фоне продолжающейся на протяжении последних нескольких лет борьбы королевства с коррупцией, отмыванием денег и спонсированием терроризма.

Как Саудовская Аравия борется с финансовыми преступлениями
Федеральное агентство новостей  / 

Борьба с коррупцией

В рамках этой масштабной кампании под удар правоохранителей опадают нечестные чиновники, военнослужащие, должностные лица, бизнесмены и другие лица. От правосудия не уходили даже члены королевского семейства и высокопоставленные министры.

Наиболее громкие процессы в королевстве прошли в 2018 году, когда наследный принц Мухаммад бин Салман использовал антикоррупционную кампанию для укрепления своего политического авторитета и влияния в стране.

Как предполагало издание Forbes, тогда задержание ряда министров и членов монаршего семейства, среди которых были и очень богатые люди, привело к существенному пополнению казны и улучшению позиций фактического главы государства.

Как Саудовская Аравия борется с финансовыми преступлениями
 / Федеральное агентство новостей

Продолжение программы

Несмотря на все показательные усилия кронпринца, согласно оценке международных экспертов, данные антикоррупционные инициативы не стали причиной кардинальных улучшений. В 2019 году Еврокомиссия внесла Саудовскую Аравию в список стран, представляющих угрозу для ЕС из-за слабого контроля над финансированием терроризма и отмыванием денег.

Это решение стало дополнительным стимулом для Эр-Рияда, еще более ужесточившего борьбу с подобными преступлениями. Так, только в этом месяце по подозрению в причастности к незаконным финансовым операциям в королевстве были арестованы 282 чиновника. Примечательно, что в их число вошли и несколько сотрудников Управления по надзору и борьбе с коррупцией, обвиняемые во взяточничестве, подлоге и злоупотреблении властью.

Для Саудовской Аравии, претендующей на статус международного делового и торгового центра, крайне важная хорошая репутация в вопросах борьбы с финансовыми правонарушениями. Впрочем, основной региональный конкурент Эр-Рияда — Объединенные Арабские Эмираты — имеет схожие проблемы и более плохую репутацию в этом вопросе.

Эффективность государственных антикоррупционных программ двух государств Персидского залива впоследствии может внести свой вклад в определение регионального лидера.

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