В Саудовской Аравии арестовали преступную банду за отмывание денег

Власти Саудовской Аравии взяли под стражу членов преступной группы, занимавшейся отмыванием денег. Апелляционный суд Эр-Рияда приговорил каждого из 24 задержанных к 20 годам тюремного заключения.

По данным Саудовского агентства печати (SPA), среди злоумышленников были как граждане королевства, так и иностранцы. Они использовали различные компании, предприятия и медицинские учреждения в качестве прикрытия для незаконной коммерческой деятельности и отмывания финансовых средств на сумму не менее 2,5 млрд долларов, которые пересылались за границу.

Saudi Arabia imprisons money laundering gang https://t.co/QMjyWGbuLh — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) September 14, 2021

Помимо тюремных сроков преступники были оштрафованы на общую сумму 19,9 млн долларов. При этом признанным виновными гражданам королевство будет запрещено покидать страну на протяжении 20 лет. Эта мера пресечения вступит в силу после окончания выхода из места лишения свободы. Иностранцев же сразу депортируют.

Saudi Arabia has sentenced 24 gang members to 20 years in prison for laundering $4.5 billion, the Saudi Press Agency (SPA) reports.https://t.co/ASkKoE1VPE — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 14, 2021

Данное судебное решение было принято на фоне продолжающейся на протяжении последних нескольких лет борьбы королевства с коррупцией, отмыванием денег и спонсированием терроризма.

Федеральное агентство новостей /

Борьба с коррупцией

В рамках этой масштабной кампании под удар правоохранителей опадают нечестные чиновники, военнослужащие, должностные лица, бизнесмены и другие лица. От правосудия не уходили даже члены королевского семейства и высокопоставленные министры.

Saudi Arabia arrested 11 princes from the royal family, 4 government ministers and dozens of former officials. Why now? pic.twitter.com/pCBVSxhNdp — AJ+ (@ajplus) November 5, 2017

Наиболее громкие процессы в королевстве прошли в 2018 году, когда наследный принц Мухаммад бин Салман использовал антикоррупционную кампанию для укрепления своего политического авторитета и влияния в стране.

Как предполагало издание Forbes, тогда задержание ряда министров и членов монаршего семейства, среди которых были и очень богатые люди, привело к существенному пополнению казны и улучшению позиций фактического главы государства.

/ Федеральное агентство новостей

Продолжение программы

Несмотря на все показательные усилия кронпринца, согласно оценке международных экспертов, данные антикоррупционные инициативы не стали причиной кардинальных улучшений. В 2019 году Еврокомиссия внесла Саудовскую Аравию в список стран, представляющих угрозу для ЕС из-за слабого контроля над финансированием терроризма и отмыванием денег.

EU adds Saudi Arabia to dirty-money blacklist, upsets UK, U.S. https://t.co/8v7uiWL37u pic.twitter.com/kfG91wGaDA — Reuters UK (@ReutersUK) February 14, 2019

Это решение стало дополнительным стимулом для Эр-Рияда, еще более ужесточившего борьбу с подобными преступлениями. Так, только в этом месяце по подозрению в причастности к незаконным финансовым операциям в королевстве были арестованы 282 чиновника. Примечательно, что в их число вошли и несколько сотрудников Управления по надзору и борьбе с коррупцией, обвиняемые во взяточничестве, подлоге и злоупотреблении властью.

A total of 282 people — citizens and expatriates — have been arrested for their alleged involvement in corruption, Saudi Arabia’s anti-graft authority has said on Wednesday.

https://t.co/8W7pwIGiCg — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) September 8, 2021

Для Саудовской Аравии, претендующей на статус международного делового и торгового центра, крайне важная хорошая репутация в вопросах борьбы с финансовыми правонарушениями. Впрочем, основной региональный конкурент Эр-Рияда — Объединенные Арабские Эмираты — имеет схожие проблемы и более плохую репутацию в этом вопросе.

Эффективность государственных антикоррупционных программ двух государств Персидского залива впоследствии может внести свой вклад в определение регионального лидера.