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Прокуратура пригрозила главе МИД Ливии уголовным преследованием
Весь мир
Прокуратура пригрозила главе МИД Ливии уголовным преследованием
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Триполи, 14 сентября. Генеральная прокуратура пригрозила привлечь к уголовной ответственности министра иностранных дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Наджлу Мангуш по обвинению в превышении полномочий, злоупотреблении законами и властью.

Ранее на главу министерства подали жалобу три уволенных дипломата. Это послы в США Вафа Бугаигис и в Омане Сания Гума, а также глава миссии при Лиге арабских государств Салах аш-Шамахи. Они заявили, что ведомство отстранило их от выполнения обязанностей, приостановило выплату зарплаты и потребовало вернуться на родину.

В МИД ответили, что решение принято в связи с превышением установленного срока работы в качестве диппредставителей. Чиновники находились на своих постах более четырех лет.

Прокуратура пригрозила главе МИД Ливии уголовным преследованием
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Генеральный прокурор Ливии Сиддик ас-Саур направил письмо в Президентский совет, в котором указал на злоупотребление полномочиями со стороны главы внешнеполитического ведомства. Мангуш, отправив в отставку послов, нарушила действующее законодательство. Он считает, что это влечет за собой уголовную ответственность.

«Такие действия и меры являются искажением имиджа страны за рубежом, наносят ущерб высшим интересам и дестабилизируют ее дипломатические отношения», — заявил ас-Саур.

В этой связи прокуратура призвала премьер-министра ПНЕ Абд аль-Хамида Дабибу отдать главу МИД под суд. В ведомстве сочли, что ее распоряжения являются явным нарушением возложенных на нее полномочий.

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи накануне объявил поручения Наджлы Мангуш недействительными. Министр, по его словам, не имела права в «одностороннем порядке» увольнять и назначать новых послов за рубежом.

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