Вашингтон, 14 сентября. Действующая американская администрация столкнулась с договоренностями, которые заключила команда экс-лидера США Дональда Трампа с талибами.

С таким заявлением в сенате выступил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. По его словам, бывшая администрация договорилась с представителями «Талибана»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) о выводе военного контингента из Афганистана к 1 мая 2021 года.

Именно из-за «наследия Трампа» миссия США в исламской республике оказалась провальной, объяснил госсекретарь.

Ранее стало известно, что действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен уволить сторонников Трампа из военных академий. Лидер желает, чтобы их места заняли разделяющие ценности администрации специалисты.

1 Организация запрещена на территории РФ.