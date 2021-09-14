Американского подростка-геймера застрелили в подвале собственного дома

По данным полицейского управления Солсбери, инцидент произошел 12 сентября в подвале одного из домов 800-го квартала Мэйпл-авеню.

В свой выходной день подростки играли в видеоигры, у одного из них при себе оказался заряженный пистолет. Случайный выстрел поразил одного из молодых людей —14-летнего ученика местной школы. Подростка с огнестрельным ранением оперативно доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

В настоящий момент полиция проводит расследование. Уже известно, что злополучный пистолет был украден. В целях безопасности школа, в которой учились подростки, закрыта до выяснения подробностей инцидента.