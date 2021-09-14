Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 20:36
20:34
Общество
Рассуждать надо с «полным животом»: почему латиницу на Украине никто не ждет
20:33
Происшествия
Водитель иномарки избил жителя Петербурга и оставил умирать на парковке в луже крови
20:32
Общество
Эколог Тарасенко пояснил, как разлив мазута у порта «Тамань» скажется на Черном море
20:31
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Миража» Гулькина пожаловалась на домогательства продюсера
20:29
Общество
Нолан заключил сделку с Universal на производство нового фильма
20:29
Общество
Первый в России детеныш гигантского муравьеда отпраздновал двухлетие в Калининграде
20:28
Весь мир
Губернатор Флориды обещал штрафовать чиновников за исполнение указа Байдена
20:25
Политика
Рябков назвал незаконное присутствие США в Сирии причиной нестабильности в республике
20:25
Политика
Рябков назвал проведение взвешенной политики главной задачей России по Афганистану
20:24
Общество
Секреты огородника: тыкву-гиганта вырастила жительница Тульской области
Все новости
ЛДПР

Лидера ультраправых «Белых кроликов» в Иллинойсе приговорили к 53 годам тюрьмы
Весь мир
Лидера ультраправых «Белых кроликов» в Иллинойсе приговорили к 53 годам тюрьмы
Global Look Press  /  Jim West / ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 14 сентября. В США к 53 годам тюремного заключения приговорили лидера консервативной экстремистской группы «Белые кролики».

Эмили Клэр Хари, ранее известный как Майкл Хари, заявивший позже о своей трансгендерности, был осужден к 53 годам тюремного заключения за нападение на здание мусульманского досугового центра «Дар аль-Фарук» в Блумингтоне, штат Миннесота, в 2017 году.

По результатам пятинедельного судебного разбирательства, которое завершилось в декабре 2020 года, Хари был признан виновным по пяти пунктам обвинения, включая повреждение собственности по религиозным мотивам и препятствование свободе вероисповедания.

Согласно материалам дела, 5 августа 2017 года Хари вместе с двумя сообщниками — членами созданной им в Кларенсе, штат Иллинойс, группы «Белые кролики», прибыли в Блумингтон с целью совершения нападения на мусульманский центр. Один из сообщников Хари по его приказу разбил окно центра и забросил в помещение канистру, которая содержала смесь дизельного топлива и бензина. Затем Хари отдал приказание бросить внутрь бомбу, которую члены группировки изготовили заранее.

В результате взрыва никто не пострадал, однако зданию центра был нанесен ущерб.

По словам следователей, действия Хари и его сообщников были направлены на запугивание американской мусульманской общины и внушение мусульманам, что их нахождение на территории США является нежелательным.

«Хари стремился терроризировать всю религиозную общину. Сегодняшний приговор ясно показывает, что такие акты террора, разжигаемого ненавистью, недопустимы.

Как показал приговор в отношении Хари, Министерство юстиции будет преследовать преступления на почве ненависти по всей строгости закона, в том числе те, которые направлены против мест отправления культа и других религиозных объектов», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако после вынесения приговора Хари.

Таким образом нынешняя американская администрация вместо войны с международным терроризмом, которая закончилась с выводом войск США из Афганистана, взяла курс на борьбу с внутренним терроризмом и его типичными представителями — белыми консерваторами.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Лидера ультраправых «Белых кроликов» в Иллинойсе приговорили к 53 годам тюрьмы
сша терроризм
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru