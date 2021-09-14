Лидера ультраправых «Белых кроликов» в Иллинойсе приговорили к 53 годам тюрьмы

Вашингтон, 14 сентября. В США к 53 годам тюремного заключения приговорили лидера консервативной экстремистской группы «Белые кролики».

Эмили Клэр Хари, ранее известный как Майкл Хари, заявивший позже о своей трансгендерности, был осужден к 53 годам тюремного заключения за нападение на здание мусульманского досугового центра «Дар аль-Фарук» в Блумингтоне, штат Миннесота, в 2017 году.

Emily Claire Hari, who was previously known as Michael Hari and recently said she is transgender, faces a mandatory minimum of 30 years in prison for the attack on Dar al-Farooq Islamic Center in Minnesota. https://t.co/0P2qxHyfPN — WISH-TV (@WISH_TV) September 13, 2021

По результатам пятинедельного судебного разбирательства, которое завершилось в декабре 2020 года, Хари был признан виновным по пяти пунктам обвинения, включая повреждение собственности по религиозным мотивам и препятствование свободе вероисповедания.

Согласно материалам дела, 5 августа 2017 года Хари вместе с двумя сообщниками — членами созданной им в Кларенсе, штат Иллинойс, группы «Белые кролики», прибыли в Блумингтон с целью совершения нападения на мусульманский центр. Один из сообщников Хари по его приказу разбил окно центра и забросил в помещение канистру, которая содержала смесь дизельного топлива и бензина. Затем Хари отдал приказание бросить внутрь бомбу, которую члены группировки изготовили заранее.

В результате взрыва никто не пострадал, однако зданию центра был нанесен ущерб.

White Rabbits leader sentenced to 53 years for 2017 MN mosque bombing. Emily Claire Hari, formerly Michael Hari was convicted on five counts with hatecrime kickers.https://t.co/ZPDxZdruCc — MattAWillett (@MattAWillett1) September 14, 2021

По словам следователей, действия Хари и его сообщников были направлены на запугивание американской мусульманской общины и внушение мусульманам, что их нахождение на территории США является нежелательным.

«Хари стремился терроризировать всю религиозную общину. Сегодняшний приговор ясно показывает, что такие акты террора, разжигаемого ненавистью, недопустимы. Как показал приговор в отношении Хари, Министерство юстиции будет преследовать преступления на почве ненависти по всей строгости закона, в том числе те, которые направлены против мест отправления культа и других религиозных объектов», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако после вынесения приговора Хари.

Таким образом нынешняя американская администрация вместо войны с международным терроризмом, которая закончилась с выводом войск США из Афганистана, взяла курс на борьбу с внутренним терроризмом и его типичными представителями — белыми консерваторами.