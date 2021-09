Лидера ультраправых «Белых кроликов» в Иллинойсе приговорили к 53 годам тюрьмы

Вашингтон, 14 сентября. В США к 53 годам тюремного заключения приговорили лидера консервативной экстремистской группы «Белые кролики».

Эмили Клэр Хари, ранее известный как Майкл Хари, заявивший позже о своей трансгендерности, был осужден к 53 годам тюремного заключения за нападение на здание мусульманского досугового центра «Дар аль-Фарук» в Блумингтоне, штат Миннесота, в 2017 году.

Emily Claire Hari, who was previously known as Michael Hari and recently said she is transgender, faces a mandatory minimum of 30 years in prison for the attack on Dar al-Farooq Islamic Center in Minnesota. https://t.co/0P2qxHyfPN