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ЛДПР

Пресс-секретарь Жириновского упрекнул оппонентов в «черном пиаре» против лидера ЛДПР
Политика
Пресс-секретарь Жириновского упрекнул оппонентов в «черном пиаре» против лидера ЛДПР
Пресс-служба ЛДПР

Москва, 14 сентября. Оппоненты ЛДПР пытаются использовать «черный пиар» в отношении депутата Госдумы Владимира Жириновского, считает пресс-секретарь политика Александр Дюпин.

Видеоролик, на котором падают брюки с Жириновского, стал популярен в Сети. Курьезная ситуация произошла во время дебатов. Как объяснил Дюпин, недоброжелателей ЛДПР раздражает, что партия ведет эффективную кампанию, поэтому они пытаются использовать элементы «черного пиара».

«В данном случае пытаются раскрутить абсолютно незначительный технический эпизод — расстегнулся специальный ремень, который удерживает на поясе звуковую аппаратуру. Жириновский его поправил — вот и все», — отметил Александр Дюпин.

Парламентские выборы состоятся с 17 по 19 сентября в России. Кандидатами зарегистрированы представители следующих партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Гражданская платформа». Также в выборах будут участвовать от политических сил: Российская партия свободы и справедливости, «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди», «Единая Россия».

Ранее сообщалось, что 2,8 млн заявлений подано на участие в онлайн-голосовании на думских выборах. Избирательная система РФ готова к проведению выборов в стране более чем на 99%, передавала НСН.

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Жириновский лдпр видео
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