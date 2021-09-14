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Польский аналитик Найгебауэр: ВС РФ могут добраться до Варшавы менее чем за неделю
Армия
Польский аналитик Найгебауэр: ВС РФ могут добраться до Варшавы менее чем за неделю
Невские Новости  /  Владимир Нагорский

Варшава, 14 сентября. Армия России дойдет до Варшавы всего за пять дней в случае войны между РФ и Польшей, уверены польские аналитики.

Российские и белорусские войска приступили 10 сентября к совместным учениям «Запад-2021», на фоне которых польский военный эксперт Анджей Найгебауэр в статье на портале Super Express задался вопросом, сколько бы армия Польши смогла продержаться в случае гипотетического вооруженного конфликта с РФ. Перевод иностранного материала приводит «ПолитРоссия».

Вооруженные силы России смогут дойти до польской столицы менее чем за неделю, уверен эксперт. По его словам, ВС РФ потребуется для этого всего лишь пять дней. Он сослался на неутешительные итоги компьютерного моделирования, которое провели специалисты из Польши. По его словам, если российские войска начнут гипотетическое вторжение в Польшу со стороны Белоруссии, то за пять дней они уже подойдут к Варшаве, так как слабая польская оборона не сможет им помешать. Аналитик уточнил, что специалисты провели несколько подобных виртуальных сражений и каждый раз получали одни и те же результаты.

Холодная война между Москвой и странами Запада так и не переросла в полноценное вооруженное противостояние, однако риски того, что оно может начаться, сохраняются и по сей день, уверен Найгебауэр. Он уточнил, что российские специалисты, а также военные из НАТО, уже давно подготовились к возможному конфликту, составив подробные планы действий на случай войны.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал об истинных целях учений Североатлантического альянса «Рысь-21» на территории Польши. Он считает, что эти маневры стали ответом на учения «Запад-2021», в которых участвуют ВС РФ и Республики Беларусь.

Кроме того, экс-министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Россия якобы является смертельной угрозой для всей Европы, передает телеканал «360». По его мнению, европейских политиков больше интересуют вопросы зеленой энергетики, тогда как «российская угроза» гораздо опаснее, чем экологические проблемы.

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россия польша война найгебауэр
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