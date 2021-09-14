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Эксперт Луконин оценил важность эксклюзивных соглашений Beluga Group с компаниями из КНР

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 18:42
Экономика
Эксперт Луконин оценил важность эксклюзивных соглашений Beluga Group с компаниями из КНР
pixabay.com

Москва, 14 сентября. Заключение эксклюзивных соглашений между китайскими производителями алкоголя и Beluga Group может сделать компанию одним из лидеров дистрибуции иностранных вин в РФ.

Речь идет о сотрудничестве отечественного производителя алкоголя с китайскими Great Wall Wine, Tonghua и Changyu. Они пока что слабо представлены в России, но китайским компаниям интересен российский рынок, а пищевое направление всегда было приоритетным. Об этом в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин.

«Если разговор идет о попытках создать что-то французское в Китае, то это малоперспективно, а если о вине с китайской "фишечкой", то наоборот», — заявил эксперт.

Рано говорить о стратегическом сотрудничестве производителей. Данный контракт нацелен на расширение продуктовой линейки и опробование новых товаров российскими потребителями. Сотрудничество Beluga Group и Great Wall принесет хорошую прибыль, но многое зависит от реализации проекта, пояснил Луконин.

«Ранее считалось, что сотрудничество РФ и Китая по пищевым продуктам является одним из самых перспективных направлений», — напомнил он.

Кроме того, эксперты выражали уверенность, что пищевое направление сможет стать альтернативой энергетике в российско-китайских отношениях, заключил специалист.

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сотрудничество китай вино луконин Beluga Group
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