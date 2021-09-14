Михаил Ходорковский приобрел свой капитал в 90-е, в период беззакония, с тех пор он не смог довести до конца ни одно дело. Об этом ФАН рассказал бывший соратник блогера Алексея Навального Виталий Серуканов, комментируя заявление беглого миллиардера о том, что он будет бойкотировать выборы в России, несмотря на вложенные им деньги в проект по организации голосования против партии власти.

Юрист, который в прошлом работал в ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) и был заместителем главы московского штаба Алексея Навального (является структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России) считает, что непоследовательность действий и неумение доводить дело до конца — визитная карточка беглого олигарха.

«В этом весь типичный Ходорковский. Он даже не коммерсант, так как просаживает деньги на гиблые проекты. Этот человек зарекомендовал себя профессиональным неудачником и в политике. Если бы Михаил Борисович действительно был бы лидером, он сумел бы хоть как-то проявить себя, ведь в этой области деятельности он один, конкурентов у него нет. Но он — просто человек, который срубил в дикие 90-е годы шальные миллиарды на залоговых аукционах. То, что происходило дальше, — история неуспеха. От этого человека не стоит ждать ничего здорового и нормального, Ходорковский — недоразумение времени!» — заявил Серуканов.

Собеседник ФАН подчеркнул, что у Ходорковского не было и нет команды, все его пиарщики и функционеры — «это полный провал». По мнению юриста, типичные работники Ходорковского, олицетворяющие его политику в России, это Андрей Пивоваров, не завершивший ни одного проекта и угодивший за нарушения закона в тюрьму, а также Юлия Галямина и Любовь Соболь, которым, по словам Серуканова, идти больше некуда, так как они ничего не умеют делать.

Ранее ФАН рассказал, как сбежавшие за границу Волков и Жданов отрабатывают очередной грант.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.