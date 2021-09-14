Колумбийский полузащитник «Зенита» Барриос может принять участие в матче ЛЧ с «Челси»

Лондон, 14 сентября. Полузащитник сборной Колумбии и «Зенита» Вильмар Барриос готов сыграть в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Челси».

Вильмар Барриос прилетел в Лондон, где 14 сентября пройдет первый матч «Зенита» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак сообщил, что решить вопрос въезда колумбийского игрока в Англию удалось благодаря взаимодействию РФС и УЕФА. Поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Зенитом» начнется в 22 часа по московскому времени, пишет RT. Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Ранее пресс-служба сборной России сообщила, что Денис Черышев рискует пропустить октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Полузащитник получил травму связки левого колена в игре чемпионата Испании между «Валенсией» и «Осасуной».