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Колумбийский полузащитник «Зенита» Барриос может принять участие в матче ЛЧ с «Челси»
Спорт
Колумбийский полузащитник «Зенита» Барриос может принять участие в матче ЛЧ с «Челси»
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Лондон, 14 сентября. Полузащитник сборной Колумбии и «Зенита» Вильмар Барриос готов сыграть в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Челси».

Вильмар Барриос прилетел в Лондон, где 14 сентября пройдет первый матч «Зенита» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак сообщил, что решить вопрос въезда колумбийского игрока в Англию удалось благодаря взаимодействию РФС и УЕФА. Поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Зенитом» начнется в 22 часа по московскому времени, пишет RT. Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Ранее пресс-служба сборной России сообщила, что Денис Черышев рискует пропустить октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Полузащитник получил травму связки левого колена в игре чемпионата Испании между «Валенсией» и «Осасуной».

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Зенит лига чемпионов челси барриос
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