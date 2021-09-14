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Общественник Журавлев спрогнозировал распространение онлайн-голосования в регионах РФ
Политика
Общественник Журавлев спрогнозировал распространение онлайн-голосования в регионах РФ
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Санкт-Петербург, 14 сентября. Формат дистанционного голосования на выборах будет распространяться в регионах России, уверен общественник Владимир Журавлев.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялся эфир, посвященный предстоящим парламентским выборам. Зампредседателя координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты (ОП) РФ Владимир Журавлев назвал преимущества дистанционного голосования на выборах в России

«Это, безусловно, современно, безусловно, востребовано и, конечно, удобно. Удобно для избирателей», — подчеркнул общественник.

Сначала дистанционное голосование проводилось только в трех субъектах страны, но на предстоящих выборах онлайн-голосование доступно уже в семи. И это говорит о том, что система тестируется и реализуется постепенно.

«Чтобы не было сомнений, неуверенности у избирателей в этой технологии, сейчас Центризбирком представил на недавней пресс-конференции именно техническую сторону этого процесса, подконтрольную наблюдателям, понятную всем», — заметил Владимир Журавлев.

В Москве на онлайн-голосование зарегистрировалось 26% избирателей, и это большой процент, подчеркнул общественник. В условиях пандемии коронавируса дистанционное голосование стало «палочкой-выручалочкой», заключил Журавлев.

Парламентские выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. Более 2,5 миллиона заявлений было подано на участие в онлайн-голосовании на думских выборах. Как передавала НСН, избирательная система РФ готова к проведению выборов более чем на 99%. Комиссиям остается проверить лишь некоторые вопросы.

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выборы журавлев голосование
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