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Число погибших при сходе ледника в Аликбекском ущелье выросло до двух

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 18:37
Происшествия
Число погибших при сходе ледника в Аликбекском ущелье выросло до двух
wikipedia.org  /  Александр Лещёнок / CC BY-SA 4.0

Черкесск, 14 сентября. Скончалась вторая пострадавшая от схода ледника в Карачаево-Черкессии. Спасатели работают на месте происшествия.

Сход ледника произошел в Карачаево-Черкесии. Незарегистрированная туристическая группа в составе шести человек отправилась в Аликбекское ущелье. На высоте 2200 метров произошло обрушение льда.

Известно, что погибла девушка по имени Татьяна, а ее тезка получила серьезные травмы. Как стало известно ФАН, она также скончалась. Ранее сообщалось, что в результате ЧП она лишилась стопы.

Трагедия на перевале в Карачаево-Черкессии произошла ранее с жителем Ростова. Он погиб при переходе из урочища реки Большая Лаба в урочище реки Санчара. Мужчина сорвался с уступа и получил смертельные травмы.

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чп горы ледник
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