Экономисты назвали главную опасность, которая грозит нефти

Позитивное влияние на нефть сейчас оказывает ожидание очередного шторма в Америке. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Экономисты сообщили, что по итогам вчерашних торгов нефть немного выросла. Она поднялась с 73 до 74 долларов за баррель, а сегодня в ходе утренних торгов была даже выше 74 долларов.

Эксперты отмечают, что основное позитивное влияние на нефть оказывает ожидание того, что в США на побережье Техаса в ближайшее время снова может обрушиться шторм «Николас». Несколько дней назад там случился ураган «Ида».

«Есть новые опасения, что шторм остановит нефтедобычу, нефтепереработку. 44% добычи только в процессе восстановления. Сейчас опять начинается эвакуация рабочих с платформ, поэтому добыча нефти в США опять может снизиться. Кроме того, вчера вышел отчет ОПЕК. Прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году сохранился. Он остался на уровне 6 млн баррелей в сутки. Что касается прогноза на 2022 год, он повысился на 900 тысяч — до отметки 4,2 млн баррелей в сутки. Общий спрос достигнет 100,8 млн баррелей в сутки, а это допандемийный уровень спроса», — объясняют они.

Также позитивным сигналом для нефти стала ситуация в Ливии, где продолжаются забастовки рабочих.

«Это оказывает небольшое воздействие на поставки, но в целом пока что ситуация относительно стабильная, поэтому, возможно, какого-то более значительного влияния не будет», — считают экономисты.

ФБА «Экономика сегодня» /

Основным негативным фактором для нефти, по словам аналитиков, сейчас является осложнившаяся ситуация с коронавирусом в Китае. Учитывая полную нетерпимость этой страны к вирусу, вполне возможно, что в ближайшее время будут введены новые ограничения и даже частичные локдауны.

«Пока что нефть остается в диапазоне 70–75 долларов за баррель. Дальнейшая ее динамика будет зависеть от ситуаций с ураганом и коронавирусом», — отмечают эксперты.

Золото пока продолжает сохраняться на отметке 1790.

«Очень узкая динамика. Участники рынка ждут данных по инфляции, которые сегодня будут опубликованы Соединенными Штатами Америки. Пока золото находится в стабильном состоянии. Актуальным остается диапазон от 1790 до 1840 долларов за унцию», — говорят экономисты.

Федеральное агентство новостей /

По мнению аналитиков, довольно комфортно чувствует себя российская валюта, основную поддержку которой оказывают высокие цены на нефть, газ и некоторые виды металла.

«Так происходит, так как на этом фоне российские экспортеры получают достаточно большое количество валютной выручки. Пока в целом каких-то значимых факторов для серьезного роста или падения рубля нет. В большей степени он будет ориентироваться на динамику доллара. Основными факторами окажутся заседание ФРС и ожидания относительно сворачивания действующих стимулирующих мер. Пока что актуальным продолжает оставаться диапазон от 72,5 до 74,5 рубля за доллар», — заключили экономисты.

Федеральное агентство новостей /

Ранее сообщалось, что рубль впервые за пять лет попал в топ-20 популярных валют мира. Последний раз отечественная валюта попадала в рейтинг 20 самых популярных валют мира для платежей в декабре 2016 года. Об этом свидетельствуют данные банка SWIFT. Однако за последние почти пять лет доля рубля упала с 0,26% до 0,18%.