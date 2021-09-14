Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 22:07
22:04
Общество
Кения готова принимать россиян на основании отрицательного результата ПЦР-теста
21:57
Весь мир
Серые зоны черной Африки: ФАН расскажет подробности о работе теневого уранового рынка Франции
21:55
Технологии
Apple официально презентовала новый iPhone Pro с тремя камерами
21:54
Общество
«Мегалайн» и АСИ подписали дорожные карты «Горской» и ТПУ в Петербурге
21:52
Происшествия
Полиция задержала четырех руферов в Москве
21:50
Технологии
Предзаказы на смартфоны линейки iPhone 13 откроются 22 сентября в России
21:31
Наука
Роскосмос объявил о старте «Союза-2.1б» со спутниками OneWeb с Байконура
21:31
Весь мир
BlackRock запускает совместный проект с крупнейшим банком Колумбии
21:29
Технологии
Apple озвучила стоимость новых IPhone 13 Pro и Pro Max
21:29
Спорт
Тренерский штаб «Зенита» озвучил стартовый состав на матч ЛЧ против «Челси»
Все новости
ЛДПР

Экономисты назвали главную опасность, которая грозит нефти
Экономика
Экономисты назвали главную опасность, которая грозит нефти
Федеральное агентство новостей  / 

Позитивное влияние на нефть сейчас оказывает ожидание очередного шторма в Америке. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Экономисты сообщили, что по итогам вчерашних торгов нефть немного выросла. Она поднялась с 73 до 74 долларов за баррель, а сегодня в ходе утренних торгов была даже выше 74 долларов.

Эксперты отмечают, что основное позитивное влияние на нефть оказывает ожидание того, что в США на побережье Техаса в ближайшее время снова может обрушиться шторм «Николас». Несколько дней назад там случился ураган «Ида».

«Есть новые опасения, что шторм остановит нефтедобычу, нефтепереработку. 44% добычи только в процессе восстановления. Сейчас опять начинается эвакуация рабочих с платформ, поэтому добыча нефти в США опять может снизиться. Кроме того, вчера вышел отчет ОПЕК. Прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году сохранился. Он остался на уровне 6 млн баррелей в сутки. Что касается прогноза на 2022 год, он повысился на 900 тысяч — до отметки 4,2 млн баррелей в сутки. Общий спрос достигнет 100,8 млн баррелей в сутки, а это допандемийный уровень спроса», — объясняют они.

Также позитивным сигналом для нефти стала ситуация в Ливии, где продолжаются забастовки рабочих.

«Это оказывает небольшое воздействие на поставки, но в целом пока что ситуация относительно стабильная, поэтому, возможно, какого-то более значительного влияния не будет», — считают экономисты.

Экономисты назвали главную опасность, которая грозит нефти
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Основным негативным фактором для нефти, по словам аналитиков, сейчас является осложнившаяся ситуация с коронавирусом в Китае. Учитывая полную нетерпимость этой страны к вирусу, вполне возможно, что в ближайшее время будут введены новые ограничения и даже частичные локдауны.

«Пока что нефть остается в диапазоне 70–75 долларов за баррель. Дальнейшая ее динамика будет зависеть от ситуаций с ураганом и коронавирусом», — отмечают эксперты.

Золото пока продолжает сохраняться на отметке 1790.

«Очень узкая динамика. Участники рынка ждут данных по инфляции, которые сегодня будут опубликованы Соединенными Штатами Америки. Пока золото находится в стабильном состоянии. Актуальным остается диапазон от 1790 до 1840 долларов за унцию», — говорят экономисты.

Экономисты назвали главную опасность, которая грозит нефти
Федеральное агентство новостей  / 

По мнению аналитиков, довольно комфортно чувствует себя российская валюта, основную поддержку которой оказывают высокие цены на нефть, газ и некоторые виды металла.

«Так происходит, так как на этом фоне российские экспортеры получают достаточно большое количество валютной выручки. Пока в целом каких-то значимых факторов для серьезного роста или падения рубля нет. В большей степени он будет ориентироваться на динамику доллара. Основными факторами окажутся заседание ФРС и ожидания относительно сворачивания действующих стимулирующих мер. Пока что актуальным продолжает оставаться диапазон от 72,5 до 74,5 рубля за доллар», — заключили экономисты.

Экономисты назвали главную опасность, которая грозит нефти
Федеральное агентство новостей  / 

Ранее сообщалось, что рубль впервые за пять лет попал в топ-20 популярных валют мира. Последний раз отечественная валюта попадала в рейтинг 20 самых популярных валют мира для платежей в декабре 2016 года. Об этом свидетельствуют данные банка SWIFT. Однако за последние почти пять лет доля рубля упала с 0,26% до 0,18%.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Экономисты назвали главную опасность, которая грозит нефти
нефть россия сша экономика доллар золото рубль
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru