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Нападки Иваненко заставили Норкина отказаться от традиционного анекдота в программе «Место встречи»

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 18:23
Общество
Нападки Иваненко заставили Норкина отказаться от традиционного анекдота в программе «Место встречи»
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 14 сентября. Зрители программы «Место встречи» стали свидетелями необычного инцидента. Ведущий Андрей Норкин отказался рассказывать анекдот в конце программы.

Гости студии обсуждали политическую и экономическую ситуацию в РФ. Либеральный оппозиционер Сергей Иваненко позволил себе несколько резких высказываний в адрес приглашенных экспертов. Он заявил, что Россия якобы идет неверным государственным курсом, и посоветовал властям следовать «либеральной» модели, чтобы «добиться серьезных успехов на международной арене».

Норкин не смог оставить без ответа выпады Сергея Иваненко. Он напомнил, что страна живет намного лучше, чем 20 лет назад. Либерал не прекращал перепалку, чем вывел телеведущего из себя. Это заставило Норкина забыть о традиции смешить зрителей анекдотами в конце программы.

Журналист вспомнил поучительную историю, которая ярко характеризует Иваненко. Он рассказал об олигархе Владимире Гусинском, который уехал из России в 2009 году. Тот позже признался, что президенту РФ Владимиру Путину, есть, за что на него обижаться.

«Когда вас журналисты попросили прокомментировать этот пассаж из интервью Гусинского, вы сказали буквально следующее: «Гусинский? А кто это? Я ничего про него говорить не буду — он давным-давно не финансирует нашу партию». Это цена вашей помощи», — резко сказал Андрей Норкин.

Он сказал об этом в контексте слов Иваненко о том, что тот якобы может помочь работникам студии, если их уволят или посадят. Ведущий пожелал телезрителям счастья и закончил эфир.

Норкин недавно женился. Он показал фотографии с совместной поездки с супругой.

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