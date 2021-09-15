Владимирская областная филармония открывает 77-й сезон

Владимир, 14 сентября. Открытие очередного концертного сезона готовится во Владимирской областной филармонии. Официально концертный сезон откроется в октябре, сообщают «Владимирские ведомости». Но уже сейчас можно ознакомиться с программой и приобрести абонементы на выступления любимых исполнителей, например музыкально-просветительского театра, Камерного и Русского оркестров, ансамбля «Русь» и других исполнителей. На многие концерты билеты можно приобрести по льготным ценам.

Филармония также участвует в программе «Пушкинская карта», по которой у молодежи есть возможность посещать концерты за счет бюджетных средств.

Ранее ФАН рассказывал о приобретении Вятской филармонией баяна из Кирова. Его стоимость составила 750 тысяч рублей.