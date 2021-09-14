«По всем швам разнесло»: Садальский показал набравшую вес Марию Максакову

Москва, 14 сентября. Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский поделился с поклонниками в Instagram фотографией экс-солистки Мариинского театра Марии Максаковой.

Садальский посвятил оперной певице стихи. Он воспел в лирическом произведении невероятную «женщину в красном», которая горяча, опасна и прекрасна.

«А музыканты играют, / Мы с тобой очень близки, / И тесно пальцы сплетают / Две наших жарких руки», — написал артист.

На опубликованном снимке Максакова в красном платье позирует с гитарой, пишут «Дни.ру». Поклонники заметили, что располневшую оперную диву невозможно узнать.

«Так картошечка жареная легла»; «Сальцо и вареники хорошо зашли»; «А чего это ее так по всем швам разнесло?»; «Неужели Максакова? Распухла», — отреагировали пользователи.

Осенью 2016 года вместе с мужем Денисом Вороненковым Мария Максакова уехала на Украину. Там она находилась и после его убийства, а зимой текущего года неожиданно вернулась в Россию. По словам артистки, у Москве у нее есть нерешенные дела с недвижимостью.

Ранее экс-супруг певицы Владимир Тюрин подал в суд на YouTube-канал «Советник Сплетник». Ему не понравилось, что гостья шоу Максакова назвала его «вором в законе».