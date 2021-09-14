Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 19:07
19:04
Шоу-бизнес
Билли Айлиш в образе Мэрилин Монро покорила гостей Met Gala
19:01
Происшествия
Семь человек стали жертвами крушения пассажирского самолета на юго-востоке Бразилии
19:01
Шоу-бизнес
Брежнева категорически не желает жить под одной крышей с родителями Константина Меладзе
18:59
Весь мир
Прокуратура пригрозила главе МИД Ливии уголовным преследованием
18:59
Общество
Более 46 миллионов россиян сделали прививку от коронавируса
18:56
Общество
Три десятка байкеров припарковались в пешеходной зоне на калининградском курорте
18:54
Политика
Правда и честная конкуренция: член ОП Журавлев назвал способы борьбы с вмешательством на выборах
18:51
Политика
Энтони Блинкен объяснил провал США в Афганистане «наследием администрации Трампа»
18:51
Общество
Кредо российских волонтеров: патриотизм — не березки целовать, а помогать людям
18:50
Политика
Политсоветник Маркелов назвал возможные мотивы скандальной выходки президента Польши
Все новости
ЛДПР

Минцифры предложило ограничивать в России связь на время ЧС
Общество
Минцифры предложило ограничивать в России связь на время ЧС
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 14 сентября. Минцифры России предложило ограничивать или приостанавливать использование любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций.

Речь идет о ЧС природного или техногенного характера. Ведомство предлагает внедрить такую инициативу с марта 2022 года. Проект доступен для ознакомления на федеральном портале нормативных правовых актов. В пояснительном документе сказано, что решение о приостановке пользования Сетью не должно провоцировать нарушения в управлении технологическими процессами производства.

«Утвердить прилагаемое положение о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — следует из текста документа.

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минцифры ранее запустили новый сервис на портале «Госуслуги». У россиян есть возможность получать выписки из загсов в режиме онлайн. Благодаря этому сократится время получения той или иной информации в госучреждениях.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Минцифры предложило ограничивать в России связь на время ЧС
связь чс минцифры
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru