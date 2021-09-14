Минцифры предложило ограничивать в России связь на время ЧС

Москва, 14 сентября. Минцифры России предложило ограничивать или приостанавливать использование любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций.

Речь идет о ЧС природного или техногенного характера. Ведомство предлагает внедрить такую инициативу с марта 2022 года. Проект доступен для ознакомления на федеральном портале нормативных правовых актов. В пояснительном документе сказано, что решение о приостановке пользования Сетью не должно провоцировать нарушения в управлении технологическими процессами производства.

«Утвердить прилагаемое положение о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — следует из текста документа.

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минцифры ранее запустили новый сервис на портале «Госуслуги». У россиян есть возможность получать выписки из загсов в режиме онлайн. Благодаря этому сократится время получения той или иной информации в госучреждениях.