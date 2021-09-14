Фонд Белля использует «Пространство Политика» для реализации прозападной повестки



Финансируемая Фондом имени Генриха Белля сеть молодежных гражданских проектов «Пространство Политика» якобы отказалась от иностранного спонсирования и перешла на систему краудфандинга и продажи мерча. В экспертном сообществе не исключают, что в данном случае речь идет о попытке закамуфлировать прежние публичные каналы финансирования на фоне подозрений в том, что деятельность фонда может представлять угрозу национальным интересам государства, в связи с чем его могут включить в список нежелательных организаций.

Шансы на «нежелательность»

В августе ФАН рассказывал, что в Екатеринбурге отказались проводить тренинг для журналистов после того, как в прессе появились данные о связи «Пространства Политика» с Фондом имени Генриха Белля. Участников мероприятия под названием «Это было в новостях?» обещали научить разбираться в информации и «выявлять фейковые данные». Тогда городская мэрия пояснила, что организаторы встречи не уведомили музей истории «Дом Маклецкого» о партнерстве с иностранным фондом.

О деструктивной деятельности Фонда имени Генриха Белля сообщали еще в апреле. В частности, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев на встрече с германским послом Гезу Андреасом фон Гайром указал, что определенные структуры в ФРГ пытаются вмешаться во внутренние дела РФ.

Подобные организации оправдывают терроризм, пытаются оказать противодействие российским конкурентоспособным экономическим проектам, поддерживают сепаратистские настроения, популяризируют нетрадиционные для российской общественности ценности или пропагандируют ЛГБТ.

Фонд финансируется немецким правительством, а также другими государствами ЕС. Заявляется, что организация «неправительственная», однако СМИ заметили, что она тесно связана с одной из политических партий ФРГ. А именно — «Союз 90/Зеленые».

Своими ключевыми принципами Фонд имени Генриха Белля обозначает демократию, в том числе гендерную. Состояние прав человека в России организация оценивает критически. Совокупность перечисленных факторов позволила прийти к выводу, что деятельность данной структуры носит деструктивный характер. В этой связи ФАН обратился в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть вопрос о признании Фонда имени Генриха Белля нежелательной организацией.

Показной отказ от финансирования Фонда имени Генриха Белля

В сообществе «Пространства Политика» 3 сентября появилась запись о том, что немецкая организация больше не является финансовым партнером молодежного проекта.

Prt Scr vk.com / Пространство Политика

Из записи следует, что теперь функционирование проекта якобы проходит через пожертвования «частных доноров» и продажу мерча. Вероятно, такого рода отказ не соответствует действительности.

Тем не менее сеть проектов «Пространство Политика» назначила на 14 сентября в Москве дебаты на тему «Системная оппозиция — ловушка или возможность?». В группе сети в соответствующем посте обозначено, что в ходе мероприятия планируется изучить виды «режимов» и «имитацию демократии» в разных странах (с косвенным намеком на Россию). Инициативы системной оппозиции в записи классифицируются как пассивность. В качестве примера успешных «системщиков», принимавших участие в государственной деятельности, приводится ГДР конца 80-х — начала 90-х годов. В контексте отказа от финансирования германского фонда успешный кейс исторического объединения Германии выглядит примечательным.

Немецкий фонд никуда не делся

Редакция ФАН обратилась к политологу Сергею Карнаухову с просьбой оценить мероприятие, которое может проводиться при скрытом содействии Фонда имени Генриха Белля. Он напомнил, что в действительности любая организация, затрагивающая российскую политику и связанная с Западом, будет стараться скрыть свои источники финансирования.

«Такая деятельность осуществляется не по принципу установления публично декларируемых каналов финансирования со стороны прозападных НКО либо тем более официальных госорганов. В процессе признания устанавливается деятельность организации методом задействования всех оперативно-разыскных возможностей. Любые попытки перестать финансировать, закамуфлировать финансирование, перейти на более скрытые формы финансирования, по большому счету, для признания организации нежелательной значения не имеют», — отмечает специалист.

Федеральное агентство новостей /

Более того, факт отказа «Пространства Политика» от финансирования Фонда имени Генриха Белля с последующим переходом на краудфандинг только подчеркивает попытку организаторов молодежного проекта скрыть свою ангажированность.

«Сетку организаций, осуществляющих влияние, в первую очередь, на молодежный сектор в России, а мы видим, как появляется все больше подобных организаций, можно разделить на две части. Это либеральные НКО и иные структуры, олицетворяющие одно крыло идеологии США, а также второе проамериканское крыло, которое мы упустили из виду, — это ультралевая идеология, которая лежала в основе движения BLM. В России можно наблюдать рассвет подобных движений, которые, например, активно показали себя в повестке антиваксеров», — сказал Карнаухов.

Пример активной деятельности молодежных сетей, спонсируемых Фондом Генриха Белля, является показательным и с той точки зрения, что через несколько дней в России пройдут выборы в Госдуму. По мере приближения важнейшего для страны электорального процесса стоит ожидать усиления активности прозападных НКО, резюмировал эксперт.

Ранее ФАН обращал внимание на то, что в России функционирует другое немецкое НКО — Фонд Фридриха Эберта. Его деятельность во многом схожа с деструктивной работой Фонда имени Генриха Белля, в связи с чем деятельность организации на территории России нуждается в проверке.