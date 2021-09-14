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Скрывающая возлюбленного Мария Куликова высказалась о гостевом браке
Шоу-бизнес
Скрывающая возлюбленного Мария Куликова высказалась о гостевом браке
Global Look Press  /  Server Amzayev

Москва, 14 сентября. Актриса Мария Куликова не видит ничего плохого в гостевом браке. Артистка убеждена, что в отношениях «нет никакой идеальной картинки».

Звезда снялась в новом проекте «Смерть в объективе». Ее героиня — вдова успешного бизнесмена, которой выпало множество испытаний. Женщина всегда была прямолинейной, и это качество нравится Куликовой. Сама актриса сдерживает себя, чтобы никого не обидеть словом.

Кинодива высказалась о гостевом браке, в котором находится ее героиня. По ее мнению, в этом нет ничего криминального. Для кого-то это лучшее решение, чтобы быть вместе.

«Одному и тому же человеку с кем-то может быть удобнее жить гостевым браком, а от кого-то он не может оторваться даже на пять минут», — сказала 44-летня актриса в интервью kp.ru.

Звезда после развода с актером Денисом Матросовым стала тщательно скрывать личную жизнь. Ходят слухи, что у знаменитости есть возлюбленный. Но о нем ничего неизвестно, отметили «Дни.ру». Как отметила артистка, на первом месте у нее находится семья.

Поэтому Куликова с особым вниманием планирует график съемок и гастролей. Звезда занята во многих проектах, в частности в сериале «Склифосовский». О работе над шоу во время пандемии коронавируса она с большим удовольствием рассказала зрителям.

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личная жизнь куликова гостевой брак
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