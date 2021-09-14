«Самая крупная террористическая организация»: Шугалей раскритиковал ВС США

Оренбург, 14 сентября. Американская армия является самой крупной террористической организацией. Такое заявление сделал социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Ученый в качестве эксперта по Ближнему Востоку принял участие в круглом столе «Афганский вопрос для России», который состоялся в Оренбурге. Помимо социолога, ситуацию в Афганистане обсуждали представители таджикской и афганской диаспор, студенческого сообщества и ассоциации национальных молодежных общественных объединений Оренбургской области.

В ходе своего выступления руководитель ФЗНЦ выступил с критикой в отношении американской армии.

«Есть одна самая крупная террористическая организация — это Вооруженные силы США», — подчеркнул Шугалей.

Стоит отметить, что ранее эксперт лично посетил афганскую столицу Кабул, в которой провел большое социологическое исследование. Ученый пообщался с простыми жителями Афганистана и представителями движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), чтобы правильно оценить ситуацию в стране после вывода военного контингента Соединенных Штатов и НАТО.

1 Организация запрещена на территории РФ.