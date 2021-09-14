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Россия и Алжир договорились укреплять сотрудничество в сфере экономики

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 18:08
Политика
Россия и Алжир договорились укреплять сотрудничество в сфере экономики
Федеральное агентство новостей  /  Татьяна Костянова

Москва, 14 сентября. Посол Алжирской Народной Демократической Республики Мохамед Шериф Курта приехал на встречу с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым. Переговоры прошли 14 сентября.

Дипломаты обсудили вопросы развития дружественных отношений между Россией и Алжиром. Акцент сделали на графике политических контактов. Отдельно Курта и Богданов коснулись задачи укрепления взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики и гуманитарной помощи, сообщили в российском МИД.

Стороны обменялись мнениями об обстановке на севере Африки. РФ и Алжир подтвердили важность урегулирования конфликтных ситуаций. Основой для этого должна служить международно-правовая база.

Посол России ранее заявил о сотрудничестве с Алжиром во всех областях. Он назвал глубоким диалог между странами.

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