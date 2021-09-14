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Останки 50 красноармейцев с почестями захоронили в Ленобласти
Общество

Останки 50 красноармейцев, а также пяти детей были подняты в Ленинградской области поисковыми отрядами «Сосновый Бор», «Горячий снег», «Святой Георгий» и «Линия фронта» в ходе «Вахты памяти-2021».

Мемориальная церемония и траурная панихида состоялись в деревнях Порошки и Лопухинка, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои за снятие блокады Ленинграда. Была установлена судьба считавшегося пропавшим без вести красноармейца Валуева Алексея Ивановича, погибшего в декабре 1941 года.

«Они хотели жить, но им выпала другая судьба. Сегодня мы живем благодаря им. Вечная память этим молодым ребятам, которые хотели жить, хотели любить, хотели рожать детей, но им выпало умереть за нас», —  сказала заместитель главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район Наталья Шитова.

Военнослужащие бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии отдали павшим воинские почести.

Ранее выяснилось, что в деревне Новая Буря Лопухинского поселения в период наступления группы немецкой армии «Север» на Ленинград, в 1941 году фашисты безжалостно расстреляли мирное население — взрослых и детей. В местах раскопок обнаружено значительное количество стреляных гильз от карабина K-98 Mauzer, состоявшего на вооружении гитлеровской армии.

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