Москва, 14 сентября. Система «Умного голосования» связана с Пентагоном, а вскрытые данные доказывают вмешательство американских спецслужб и IT-компаний в выборы в России.

Дипломатический источник издания «Коммерсантъ» объяснил, что можно проследить взаимосвязь «Умного голосования» с Пентагоном. Разработчиком приложения «Умное голосование» для телефонов iPhone является бывший директор ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) Роман Рубанов.

Сейчас Рубанов работает в американской компании Momentus Space Inc. Президент Momentus — экс-чиновник Пентагона Фред Кеннеди, а исполнительный директор — экс-заместитель министра обороны США Джон Руд. И это, как утверждает источник издания, только «вершина айсберга», так как в совете директоров состоят лица, имеющие прямое отношение к Пентагону.

Как сообщалось ранее, в МИД РФ тоже отмечали, что причастные к разработке «Умного голосования» компании имеют связь с американским военным ведомством. Уточним, что сайт «Умного голосования» попал под блокировку Роскомнадзора

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.