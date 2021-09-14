Экс-депутат Рады Журавко считает невозможным переход Украины в католическую веру

Санкт-Петербург, 14 сентября. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко раскритиковал идею журналиста Аркадия Бабченко сменить православие на католичество.

Он считает, что технически принять католицизм на Украине невозможно. По его мнению, попытки реализовать эту идею внесут раздор в стране.

«В западной Украине возможно, а во всей Украине это невозможно, обратно, если силовым сценарием это все делать. Мы знаем, что запретный плод всегда слаще, потому что этим они вызовут очередное противостояние», — заявил в эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» Алексей Журавко.

Украинский политолог Сергей Запорожский обратил внимание на число истинных верующих на Украине. Он пояснил, что серьезно воспринимают церковную жизнь, согласно социологическим опросам, не более 5-6% украинцев. По его словам, церковь — это коммерческое предприятие по сбору денег.

Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов предложил перейти с кириллицы на латиницу для сближения с Европой. У блогера и журналиста Аркадия Бабченко, сымитировавшего смерть и потом «чудом» воскресшего, появилась другая мысль: принять вместо православия католичество. Предложения вызвали бурную реакцию внутри страны.