Южная усыпальница пирамиды Джосера открылась в Египте после 15 лет реставрации

Саккара, 14 сентября. Специалисты завершили реставрацию Южной усыпальницы на территории погребального комплекса пирамиды Джосера после 15 лет работ.

Возраст пирамиды составляет почти пять тыс. лет. Десятки рабочих в течение нескольких лет расчищали внутренние помещения пирамиды, обновили кладку и камни. Все работы по восстановлению и консервации древнейшего сооружения проводились после многочисленных согласований с археологами и властями. Сейчас Южная усыпальница готова для туристических экскурсий, передает РИА Новости.

Ученые из России и ряда других стран заявили о намерении исследовать пирамиду Хеопса в Египте с использованием новых технологий. Радарная техника способна просветить стены на глубину 15-20 метров, объяснили уфологи.