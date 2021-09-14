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Южная усыпальница пирамиды Джосера открылась в Египте после 15 лет реставрации

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 18:02
Общество
Южная усыпальница пирамиды Джосера открылась в Египте после 15 лет реставрации
pexels.com  /  Oziel Gómez

Саккара, 14 сентября. Специалисты завершили реставрацию Южной усыпальницы на территории погребального комплекса пирамиды Джосера после 15 лет работ.

Возраст пирамиды составляет почти пять тыс. лет. Десятки рабочих в течение нескольких лет расчищали внутренние помещения пирамиды, обновили кладку и камни. Все работы по восстановлению и консервации древнейшего сооружения проводились после многочисленных согласований с археологами и властями. Сейчас Южная усыпальница готова для туристических экскурсий, передает РИА Новости.

Ученые из России и ряда других стран заявили о намерении исследовать пирамиду Хеопса в Египте с использованием новых технологий. Радарная техника способна просветить стены на глубину 15-20 метров, объяснили уфологи.

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египет пирамида джосера южная усыпальница
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