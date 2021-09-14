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Асмус выдрала наращенные ресницы ради новой роли
Шоу-бизнес
Асмус выдрала наращенные ресницы ради новой роли
instagram.com  /  @asmuskristina

Москва, 14 сентября. Известная российская актриса Кристина Асмус рассказала поклонникам в Instagram, на какие жертвы ей пришлось пойти ради новой роли.

Звезда «Интернов» получила долгожданное предложение режиссера сыграть «серьезную» героиню. Она пробовалась на роль бывшего следователя, которая ходит «почти без макияжа». Чтобы не испортить впечатление о себе белыми волосами, «километровыми» ресницам и розовыми ногтями, Асмус решилась на кардинальные перемены.

«Помимо того, что я чудом отыскала плотный бежевый лак для ногтей, который перекроет все это безобразие… Я выдергивала себе наращенные ресницы. Некоторые со своими получалось», — пожаловалась она.

После встречи с режиссером актриса отправилась прямиком в салон. Там она снова нарастила ресницы, поскольку этого требует ее текущая роль. Асмус посоветовала поклонникам не повторять ее печальный опыт.

Ранее стало известно, что столичный Театр Ермоловой, потратит 5 млн рублей на новую постановку с участием актрисы. Асмус сыграет в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда», в основу которого легла одноименная повесть Николая Лескова.

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актриса режиссер асмус
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