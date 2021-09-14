Денис Черышев может пропустить октябрьские матчи сборной России из-за травмы

Москва, 14 сентября. Полузащитник Денис Черышев может не сыграть за сборную России в ближайших матчах квалификации ЧМ-2022 из-за повреждения, полученного во встрече Ла Лиги.

Пресс-служба сборной России по футболу сообщила, что Денис Черышев может пропустить матчи отбора ЧМ-2022 против Словакии и Словении. Полузащитник «Валенсии» травмировал связку левого колена. Из-за повреждения Черышев пропустит 3-4 недели. Представители сборной России пожелали 30-летнему игроку скорейшего выздоровления, пишет RT.

Черышев получил повреждение в матче испанской Ла Лиги с «Осасуной», который завершился победой «Валенсии» со счетом 4:1. Из-за травмы российский полузащитник не смог продолжить игру. Черышева заменил Димитри Фулкье. В этом сезоне полузащитник провел четыре матча чемпионата Испании, в которых сделал одну результативную передачу.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых потерях перед матчем с «Челси». Поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет в Лондоне 14 сентября.