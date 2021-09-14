Владимир Путин обозначил необходимость сохранить сбалансированность бюджета

Москва, 14 сентября. Макроэкономическую стабильность и сбалансированность бюджета необходимо сохранить, заявил президент России Владимир Путин.

Обеспечение всех действий должно происходить финансовыми админресурсами. На следующие три года принимать федеральный бюджет будет новый состав Госдумы РФ, отметил глава государства. В этом вопросе важно обеспечить преемственность, которая заключается в командной работе правительства и парламентских фракций.

«Важно сохранить макроэкономическую стабильность, сбалансированность бюджета, рассчитываю, что именно в этом ключе мы с вами будем двигаться дальше, шаг за шагом…», — заметил Путин.

Российский лидер заверил, что работа будет вестись для достижения ощутимых результатов для всех российских семей и каждого гражданина.

Во время совещания с кабмином, президент России сообщил, что во время острой фазы пандемии коронавируса правительство неплохо себя показало. При этом некоторые вещи можно было бы сделать лучше, добавил Путин.