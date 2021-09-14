Политик Алексей Журавко назвал «бредом сумасшедших» переход Украины на латиницу

Санкт-Петербург, 14 сентября. Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко уверен, что переход украинской письменности на латиницу и отказ от православия еще больше отдалит Украину от России.

На днях резонансное заявление Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова наделало много шума. В интервью одной радиостанции он поддержал идею перехода Украины на латинский алфавит. Политик выступил за создание в стране двуязычия и предложил в качестве второго языка использовать английский. Коллеги Данилова выступили с еще более пугающими предложениями. Так, прозвучали идеи об отказе Украины от православия в пользу католичества.

Экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко резко высказался о переходе украинской письменности на латиницу, назвав это «бредом сумасшедших». Он уверен, что подобное предложение политикам Украины навязали «заокеанские партнеры», которые ведут агрессивную антироссийскую политику. По словам Журавко, подобные меры — переход на латиницу и принятие католичества — еще больше отдалит Украину от России.

«Для меня, это, конечно, бред. Судя по всему, эти идиоты нашли еще одну лазейку, чтобы списать кучу денег, то, есть отмыть и положить себе в карманы <...> Эта инициатива будет поддержана Зеленским, я уверен, потом парламент проголосует, выделит денежные средства и начнут «мыть»», — высказался бывший депутат Верховной Рады Украины во время пресс-конференции Медаигруппы «Патриот».

Мнение Журавко поддержал политолог Сергей Запорожский. Он отметил, что Украина всегда была славянским государством, поэтому этот «переход» ничем не обоснован. По словам эксперта, заявление секретаря СНБО можно было бы рассматривать серьезно, если бы украинские власти успешно провели все реформы.

«Это точно не время перепечатывать учебники, переучиваться. Украине хватает забот и проблем Если бы Украина уже стала успешной страной, экономически равной Германии, тогда можно с полным животом сидеть за столом и рассуждать, а не перейти ли нам на латиницу, чтобы быть ближе к Европе», — резюмировал Запорожский.

Ранее в Киеве подвели итоги конференции «Ялтинская европейская стратегия», которые, по мнению экспертов, оказались весьма печальны для Украины. Европейские участники мероприятия открыто дали понять украинцам, что не готовы видеть их страну в ЕС и НАТО.