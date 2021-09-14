Живые герои, настоящие проблемы: обозреватель Чесноков назвал главный плюс киновселенной «Шугалея»

Санкт-Петербург, 14 сентября. Российский кинематограф сумел создать собственную вселенную, и она ничем не уступает голливудским «костюмированным опереттам» от Marvel, заявил обозреватель «КП» Эдвард Чесноков.

Как написал Чесноков в личном Telegram-канале, вышедший на экраны художественный фильм «Шугалей-3. Возвращение» связал воедино произведения о приключениях россиян в Африке — от первого «Шугалея» до «Туриста». Кроме того, отечественная франшиза имеет одно неоспоримое преимущество перед глянцевым голливудским блокбастером.

«У голливудских продюсеров — злодеи опереточные, конфликты придуманные. А у нас — и проблемы реальные (международный терроризм и социальная несправедливость), и герои — настоящие. Те, кто с этим мировым злом сражается. Русские», — заметил корреспондент.

Федеральное агентство новостей рассказывало о реакции и впечатлениях зрителей на одном из показов художественного фильма «Шугалей-3. Возвращение» в Санкт-Петербурге. Собравшиеся в зале жители Северной столицы также смогли увидеть прообраз центрального персонажа новой российской киновселенной — ученого и национального героя Максима Шугалея.