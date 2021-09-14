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«Я пошутил»: топ треш-стримов, за которые блогеров судили по статье
Общество
«Я пошутил»: топ треш-стримов, за которые блогеров судили по статье
Pr Scr youtube.com  / 

Блогера, разбившего в московском магазине бутылки с алкоголем более чем на 100 тысяч рублей, накануне арестовали на 15 суток. В суде его признали виновным по административной статье «Мелкое хулиганство». Свои действия молодой человек заснял и выложил в Instagram.

Любая жестокость за ваши деньги и многомиллионные просмотры — так можно кратко описать то, что делают блогеры на треш-стримах.

ФАН собрал топ-4 стримов, за которые можно получить не только лайки, но и законное наказание.

Reeflay

В прошлом году имя стримера Стаса Решетняка (Reeflay) разлетелось по всем пабликам и СМИ. Даже те, кто не знал его ранее, посмотрели последнее ужасающее видео блогера. Именно во время него погибла оставленная им на морозе подруга, все тело которой, по словам родных, было в гематомах. Раменский суд Московской области приговорил 30-летнего блогера к шести годам колонии строгого режима по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

«Я пошутил»: топ треш-стримов, за которые блогеры получили уголовное наказание
Pr Scr youtube.com  / 

Mellstroy

В октябре 2020 года блогер Андрей Бурим во время организованного им прямого эфира ударил 21-летнюю знакомую лицом об стол. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Мировой судья Пресненского района Москвы приговорил блогера к исправительным работам на полгода с удерживанием 10% от заработной платы в доход государства ежемесячно.

«Я пошутил»: топ треш-стримов, за которые блогеры получили уголовное наказание
Pr Scr youtube.com  / 

Евгений Дмитерко

В августе этого года в Москве полиция задержала треш-стримера Евгения Дмитерко. Во время прямого эфира он распылил газ из баллончика в лицо 55-летней женщине. По факту преступления было возбуждено уголовное дело, назначена мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

«Я пошутил»: топ треш-стримов, за которые блогеры получили уголовное наказание
mvd.tj  / официальный сайт МВД Таджикистана

Кароматулло Джаборов

В феврале 2020 года полицейские задержали блогера Кароматулло Джаборова за то, что тот упал в вагоне метро и имитировал внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров. Ролик разлетелся по всем социальным сетям. За жестокую шутку блогера приговорили к 2,5 года колонии общего режима.

«Я пошутил»: топ треш-стримов, за которые блогеры получили уголовное наказание
Невские Новости  / Анастасия Барашкова

Ранее актриса и телеведущая Агата Муцениеце заявила, что жанр интервью на YouTube изжил себя. Звезда даже не хочет продолжать выпускать собственное шоу «Честный развод».

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уголовное дело блогер треш-стрим
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