Владимир Путин отметил неплохую работу правительства во время острой фазы пандемии

Москва, 14 сентября. Российское правительство неплохо себя показало во время острой фазы пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что некоторые вещи можно было делать лучше, однако в целом кабинет министров продемонстрировал неплохую работу.

Во время совещания с правительством страны Владимир Путин обратил внимание, что слаженная работа кабмина и депутатов Госдумы должна сохраниться в будущем. По словам российского лидера, от совместной работы правительства и парламента зависит результат действий, предпринимаемых властями.

Стоит отметить, что глава государства временно ушел на самоизоляцию. Это обусловлено тем, что в его окружении были люди с COVID-19.