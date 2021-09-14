ФАН инициирует проверку возрожденного штаба Навального в Тюмени

Активисты Алексея Навального в регионах продолжают ребрендинг штабов (структурные подразделения ФБК1 — НКО, включенное в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) под новыми названиями. Помимо отделений в Волгограде и Перми, открылся филиал и в Тюмени.
Telegram-канал экстремистского штаба Навального в Тюмени возобновил работу под новым названием — «Богатый регион». Это не первое переименование ресурса — ранее канал также назывался «Навальный Тюмень».
«Это полностью новый и самостоятельный проект, мы планируем много экспериментировать с темами и форматами, а финансируется он в данный момент лишь из наших личных сбережений (о способах поддержать проект мы скажем позже). Однако решимости и мотивации разоблачать жуликов у нас больше, чем когда-либо», — сообщил Востриков.
Обмануть систему
По всей видимости, открытие нового проекта — это попытка обойти запрет на работу штаба Навального в Тюмени, особенно учитывая регулярные нарушения закона со стороны его основателя, экс-координатора экстремистской структуры Ивана Вострикова. В сентябре 2020 года активиста обвинили в участии в несогласованной массовой акции в поддержку Алексея Навального (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ). В январе 2021 года Вострикова задержали за призывы на несанкционированный митинг 23 января (статья 20.2.2 КоАП РФ). Активиста также задерживали за несогласованную акцию с фонариками 14 февраля.
Ранее руководитель штабов Навального Леонид Волков сообщал о прекращении работы с активистами в регионах, однако не исключал, что на месте бывших ячеек появятся новые организации. Несмотря на сообщения об отказе от работы с региональными штабами, Волков продолжает оказывать по меньшей мере информационную поддержку бывшим коллегам, продвигая их проекты через соцсети. В свою очередь, региональные структуры работают над популяризацией экстремистского проекта «Умное голосование».
Проект «Пермь-36.6», открывшийся 8 сентября, проводит антикоррупционные расследования против провластных кандидатов в Госдуму. При этом бывший отдел расследований ФБК также выпускает «разоблачающие» ролики с критикой кандидатов в депутаты от «Единой России», однако качество расследований вызывает вопросы даже в лояльной оппозиционной среде.
Незадолго до реорганизации первого из экс-штабов Навального бывший юрист ФБК Виталий Серуканов сообщил со ссылкой на инсайдеров, что Волков оставил в регионах часть сотрудников на зарплате. Выбор пал на бывших координаторов штабов, о работе которых в экстремистских структурах хорошо известно. Таким образом, отметил Серуканов, вычисление и закрытие реорганизованных ячеек Навального станет лишь делом времени.
ФАН обратился с запросом в прокуратуру Тюменской области с просьбой провести проверку в отношении Ивана Вострикова, а также его проекта «Богатый регион», который, судя по всему, может оказаться экстремистской организацией под новым названием.
1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.
2 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.