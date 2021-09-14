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ФАН инициирует проверку возрожденного штаба Навального в Тюмени

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 18:14
Общество
ФАН инициирует проверку возрожденного штаба Навального в Тюмени
wikipedia.org  /  Evgeny Feldman / Novaya Gazeta / CC BY-SA 3.0

Активисты Алексея Навального в регионах продолжают ребрендинг штабов (структурные подразделения ФБК1 — НКО, включенное в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) под новыми названиями. Помимо отделений в Волгограде и Перми, открылся филиал и в Тюмени.

Telegram-канал экстремистского штаба Навального в Тюмени возобновил работу под новым названием — «Богатый регион». Это не первое переименование ресурса — ранее канал также назывался «Навальный Тюмень».

ФАН инициирует проверку возрожденного штаба Навального в Тюмени
Prt Scr Telegram  / @bg_region72
В первом сообщении после апреля 2021 года экс-координатор штаба Навального2 в Тюмени Иван Востриков поблагодарил тех, кто не отписался от страницы после закрытия организации, и сообщил о запуске «самостоятельного» проекта, который расскажет о коррупции в области во властных кругах и способах борьбы с ней. 

«Это полностью новый и самостоятельный проект, мы планируем много экспериментировать с темами и форматами, а финансируется он в данный момент лишь из наших личных сбережений (о способах поддержать проект мы скажем позже). Однако решимости и мотивации разоблачать жуликов у нас больше, чем когда-либо», — сообщил Востриков.

Обмануть систему

По всей видимости, открытие нового проекта — это попытка обойти запрет на работу штаба Навального в Тюмени, особенно учитывая регулярные нарушения закона со стороны его основателя, экс-координатора экстремистской структуры Ивана Вострикова. В сентябре 2020 года активиста обвинили в участии в несогласованной массовой акции в поддержку Алексея Навального (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ). В январе 2021 года Вострикова задержали за призывы на несанкционированный митинг 23 января (статья 20.2.2 КоАП РФ). Активиста также задерживали за несогласованную акцию с фонариками 14 февраля.

Ранее руководитель штабов Навального Леонид Волков сообщал о прекращении работы с активистами в регионах, однако не исключал, что на месте бывших ячеек появятся новые организации. Несмотря на сообщения об отказе от работы с региональными штабами, Волков продолжает оказывать по меньшей мере информационную поддержку бывшим коллегам, продвигая их проекты через соцсети. В свою очередь, региональные структуры работают над популяризацией экстремистского проекта «Умное голосование».

ФАН инициирует проверку возрожденного штаба Навального в Тюмени
Prt Scr Telegram  / @bg_region72
Примечательна схожесть действий ячеек между собой, а также с представителями экс-ФБК (ФБК — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в РФ). Описание канала «Богатый регион» аналогично презентации проекта из Волгограда — стартовавшее 25 августа движение ВАШ «Дозор» (Волгоградский антикоррупционный штаб «Дозор») также обещает бороться с коррупцией, выпускать расследования и работать над тем, чтобы «регион жил богаче». Помимо этого, в городе намерены осуществить контроль над выборами в Госдуму.

Проект «Пермь-36.6», открывшийся 8 сентября, проводит антикоррупционные расследования против провластных кандидатов в Госдуму. При этом бывший отдел расследований ФБК также выпускает «разоблачающие» ролики с критикой кандидатов в депутаты от «Единой России», однако качество расследований вызывает вопросы даже в лояльной оппозиционной среде.  

Незадолго до реорганизации первого из экс-штабов Навального бывший юрист ФБК Виталий Серуканов сообщил со ссылкой на инсайдеров, что Волков оставил в регионах часть сотрудников на зарплате. Выбор пал на бывших координаторов штабов, о работе которых в экстремистских структурах хорошо известно. Таким образом, отметил Серуканов, вычисление и закрытие реорганизованных ячеек Навального станет лишь делом времени.

ФАН обратился с запросом в прокуратуру Тюменской области с просьбой провести проверку в отношении Ивана Вострикова, а также его проекта «Богатый регион», который, судя по всему, может оказаться экстремистской организацией под новым названием.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

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