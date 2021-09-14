Врачи осмотрели всех детей после эвакуации из детсада в Минеральных Водах

Минеральные Воды, 14 сентября. Эвакуированных из дошкольного учреждения в Минеральных Водах детей осмотрели медики. Никаких жалоб у воспитанников детского сада нет.

Напомним, что сегодня в Минеральных Водах на Ставрополье во время тихого часа в детском саду сотрудники почувствовали першение в горле. Чтобы не усугублять ситуацию и подвергать здоровье детей риску, было принято решение об эвакуации воспитанников. О случившемся заведующая сообщила в ЕДДС. Всего было выведено 57 детей и 14 взрослых.

Прибывшие на место медики сразу же осмотрели эвакуированных и исключили угрозу их жизни и здоровью. На месте ЧП продолжают работать сотрудники аварийных служб. Причины и обстоятельства произошедшего до сих пор устанавливаются.