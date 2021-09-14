ФБР: правда о полицейском терроре на Западе вызвала истерику ангажированных СМИ

Санкт-Петербург, 14 сентября. Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) не имеет никакого отношения к так называемому вмешательству в выборы Франции, о котором говорится в статье издания Le Monde.

Французская газета Le Monde 14 сентября опубликовала статью под авторством журналиста Бенуа Виткина, в которой говорится о «вмешательстве» представителей ФБР во внутренние дела Франции и якобы попытках профинансировать информационные кампании в местных СМИ.

Команда ФБР обнародовала официальный ответ на публикацию Le Monde. По словам представителей организации, Фонд отвергает всю опубликованную французскими журналистами информацию и расценивает ее в качестве клеветы и провокации. Правозащитники не интересуются французскими выборами, поскольку для организации не важно, кто одержит победу в ходе избирательной кампании. Основной целью ФБР всегда была борьба с полицейским произволом и государственными репрессиями по всему миру.

Публикация Le Monde, направленная против ФБР, является грубейшим нарушением журналистской этики и попыткой отвлечь внимание общественности от актуальной проблемы полицейского насилия.

«На наш взгляд, настоящая проблема заключается в том, что как только говоришь правду о полицейском терроре, судебном произволе и насилии в тюрьмах в западном мире — сразу же начинается истерика ангажированных СМИ и политических марионеток», — сказано в сообщении Фонда.

Правозащитники ФБР указали, что эта ситуация свидетельствует о нежелании некоторых должностных лиц, организаций и правительственных структур всерьез бороться с проблемами проявления полицейского насилия и расизма в силовых органах западных стран. Фонд не станет прекращать свою деятельность из-за подобных провокаций. Организация будет осуществлять свою деятельность честно и открыто.

«Официально заявляем, что Фонд не вмешивался ни в какие выборы и не спонсировал информационные кампании, как во Франции, так и в иных странах Запада», — заключили в ФБР.

Как стало известно ранее, ФБР взял на контроль 88 дел, связанных с ущемлением прав и свобод человека полицией и тюремными органами США, Франции, Великобритании, Бельгии, Польши, Германии, Австралии и Канады.