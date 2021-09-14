«Хезболла» наладила поставки в Ливан иранского топлива в обход санкций

Генеральный секретарь ливанского шиитского военно-политического движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что первое судно с нефтепродуктами из Ирана причалило в Сирии. Далее этот груз отправится в конечный пункт маршрута — Ливанскую Республику. Эти поставки необходимы государству в борьбе с масштабным энергетическим кризисом.

Данные онлайн-сервиса TankerTrackers, отслеживающего путь кораблей, подтвердили информацию о том, что сейчас судно находится на разгрузке в порте Банияс.

BREAKING, VISUAL CONFIRMATION: The Iranian handysize tanker FAXON (9283758) is discharging 33,000 metric tons of gasoil. Unable to deliver directly by sea to Lebanon due to sanctions, the vessel went instead to Baniyas, Syria for land transfer. Shall require 1,310 truckloads. pic.twitter.com/Z2kL8wyuTE — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) September 14, 2021

При этом отмечается, что с иранского танкера FAXON выгружено по меньшей мере 33 тысячи тонн газойля, для транспортировки которого понадобится более 1300 грузовиков.

Усложнение маршрута

Остановка танкера в сирийской гавани стала вынужденной мерой. Действующие в настоящее время санкции США направлены на ограничение экспорта нефтепродуктов из Ирана. Любая покупающая топливо у Тегерана страна рискует также попасть под ограничения Вашингтона.

Iran is planning to increase its crude exports despite US sanctions on Tehran’s oil sales, according to the country’s oil minister Javad Owji. His comments come as Iran ships crude to Lebanon via Syria, defying the sanctions.https://t.co/wmqPAUrbHy pic.twitter.com/er9c5RGvL6 — Global Trade Review (@gtreview) September 9, 2021

Официальный Бейрут долгое время сопротивлялся закупке ресурсов в Исламской Республике, однако в конечном счете инициативу взяло на себя непосредственно движение «Хезболла». После этого Вашингтон напрямую пригрозил ближневосточной стране введением экономических ограничений.

Федеральное агентство новостей /

«Мы приняли альтернативное решение: судно будет разгружено в Сирии и после этого из порта Банияс в Ливан топливо доставят автоцистернами», — сообщил Хасан Насралла.

По его словам, усложнение логистики жизненно важного груза было необходимо для того, чтобы «не ставить ливанское правительство в неудобное положение и избежать санкций».

Транзит нефтепродуктов через территорию другого государства является формальной защитой от претензий Соединенных Штатов, разногласия с которыми крайне невыгодны переживающей серьезный финансово-экономический кризис Ливану.

Despite US Sanctions, Iran is Supplying Petrol to Lebanon, the commander of Lebanon’s armed Hezbollah organization stated that an Iranian fuel tanker would arrive in Lebanon “within hours.” This was Lebanon’s first fuel supply from #Iran (#PMOI/#MEK #Iran) https://t.co/KpYkdWf02N pic.twitter.com/WF105wcJc4 — MEK Iran (Mujahedin-e Khalq) (@MEK_Iran) September 10, 2021

Распределение ресурсов

По словам генсека «Хезболлы», прибытия первых автоцистерн ливанцы ждут уже в четверг — 16 сентября. Сначала транспорт доставит в страну солярку, необходимую в преддверии зимнего сезона. Еще два танкера с соответствующим грузом прибудут в Банияс в ближайшие дни. Затем иранцы пришлют судно, нагруженное бензином.

Прежде всего шиитское движение намерено обеспечить топливом государственные больницы, дома престарелых, приюты и предприятия, обеспечивающие граждан питьевой водой. Затем в особом порядке нефтепродукты получат частные клиники, производители продовольствия, фармацевтические компании и предприятия энергетического сектора.

Насралла подчеркнул, что «Хезболла» будет пристально следить за тем, чтобы ценные ресурсы не попали на черный рынок.

Global Look Press / Haitham Moussawi / Keystone Press Agency / Marwan Naamani / dpa

Важная помощь или политический шаг

Стоит отметить, что инициатива закупить топливо в Исламской Республике и перевезти его по сирийской территории принадлежит именно «Хезболле». Движение придерживается проиранского курса, а также поддерживает хорошие отношения с Дамаском.

Обеспечение ливанцев необходимыми ресурсами станет заслугой именно руководства исламистского движения, а не официального Бейрута, который просто вынужден принять предложенную помощь.

#lebanon Mikati govt compressed timeframe 2022 elections, #Iraq energy deal-#IMF dialogue immediate grab https://t.co/QUf8xq2pJV. $15 billion FX reserves subsidy end-game, #Iran oil US sanctions substitute. PM telecoms group #Myanmar $100 million buy diplo sink. #EmergingMarkets — Kleiman International (@KleimanIntCon) September 11, 2021

Это обстоятельство позволит «Хезболле», являющейся в том числе и политической партией, заработать влияние и популярность в обществе. В то время как официальное руководство страны фактически бездействует, исламистское движение продолжает попытки завоевывать доверие со стороны простых граждан.

В последнее время авторитет шиитского объединения по ряду причин пошатнулся, однако реальные достижения в обеспечении страны энергоресурсами могут изменить ситуацию и вернуть движению народное признание.