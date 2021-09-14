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«Хезболла» наладила поставки в Ливан иранского топлива в обход санкций
Весь мир
«Хезболла» наладила поставки в Ливан иранского топлива в обход санкций
Global Look Press  /  Michal Fludra/ZUMAPRESS.com

Генеральный секретарь ливанского шиитского военно-политического движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что первое судно с нефтепродуктами из Ирана причалило в Сирии. Далее этот груз отправится в конечный пункт маршрута — Ливанскую Республику. Эти поставки необходимы государству в борьбе с масштабным энергетическим кризисом.

Данные онлайн-сервиса TankerTrackers, отслеживающего путь кораблей, подтвердили информацию о том, что сейчас судно находится на разгрузке в порте Банияс.

При этом отмечается, что с иранского танкера FAXON выгружено по меньшей мере 33 тысячи тонн газойля, для транспортировки которого понадобится более 1300 грузовиков.

Усложнение маршрута

Остановка танкера в сирийской гавани стала вынужденной мерой. Действующие в настоящее время санкции США направлены на ограничение экспорта нефтепродуктов из Ирана. Любая покупающая топливо у Тегерана страна рискует также попасть под ограничения Вашингтона.

Официальный Бейрут долгое время сопротивлялся закупке ресурсов в Исламской Республике, однако в конечном счете инициативу взяло на себя непосредственно движение «Хезболла». После этого Вашингтон напрямую пригрозил ближневосточной стране введением экономических ограничений.

«Хезболла» наладила поставки в Ливан иранского топлива в обход санкций
Федеральное агентство новостей  / 

«Мы приняли альтернативное решение: судно будет разгружено в Сирии и после этого из порта Банияс в Ливан топливо доставят автоцистернами»,сообщил Хасан Насралла.

По его словам, усложнение логистики жизненно важного груза было необходимо для того, чтобы «не ставить ливанское правительство в неудобное положение и избежать санкций».

Транзит нефтепродуктов через территорию другого государства является формальной защитой от претензий Соединенных Штатов, разногласия с которыми крайне невыгодны переживающей серьезный финансово-экономический кризис Ливану.

Распределение ресурсов

По словам генсека «Хезболлы», прибытия первых автоцистерн ливанцы ждут уже в четверг — 16 сентября. Сначала транспорт доставит в страну солярку, необходимую в преддверии зимнего сезона. Еще два танкера с соответствующим грузом прибудут в Банияс в ближайшие дни. Затем иранцы пришлют судно, нагруженное бензином.

Прежде всего шиитское движение намерено обеспечить топливом государственные больницы, дома престарелых, приюты и предприятия, обеспечивающие граждан питьевой водой. Затем в особом порядке нефтепродукты получат частные клиники, производители продовольствия, фармацевтические компании и предприятия энергетического сектора.

Насралла подчеркнул, что «Хезболла» будет пристально следить за тем, чтобы ценные ресурсы не попали на черный рынок.

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Global Look Press  / Haitham Moussawi / Keystone Press Agency / Marwan Naamani / dpa

Важная помощь или политический шаг

Стоит отметить, что инициатива закупить топливо в Исламской Республике и перевезти его по сирийской территории принадлежит именно «Хезболле». Движение придерживается проиранского курса, а также поддерживает хорошие отношения с Дамаском.

Обеспечение ливанцев необходимыми ресурсами станет заслугой именно руководства исламистского движения, а не официального Бейрута, который просто вынужден принять предложенную помощь.

Это обстоятельство позволит «Хезболле», являющейся в том числе и политической партией, заработать влияние и популярность в обществе. В то время как официальное руководство страны фактически бездействует, исламистское движение продолжает попытки завоевывать доверие со стороны простых граждан.

В последнее время авторитет шиитского объединения по ряду причин пошатнулся, однако реальные достижения в обеспечении страны энергоресурсами могут изменить ситуацию и вернуть движению народное признание.

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