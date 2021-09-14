Число желающих мирного возвращения Саакашвили в Грузию превысило 40 тысяч человек

Тбилиси, 14 сентября. Народное движение Грузии за мирное возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину набирает популярность. В него вступили более 40 тысяч человек.

С идеей создания общенационального фронта за предоставление лишенному гражданства бывшему главе государства права на мирное прибытие на родину и справедливый суд выступила лидер оппозиционной грузинской партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани. Сам Саакашвили, судя по его публикациям в социальных сетях, настроен решительно и намерен пересечь границу своей родины до начала муниципальных выборов 2 октября. В этих условиях экс-президенту необходимо гарантировать безопасность, подчеркнула тбилисская оппозиционерка.

«Движение за мирное возвращение Саакашвили появилось недавно. В него могут зарегистрироваться все желающие.Бывший президент, который, возможно, не проводил правовые реформы, но построил государство, должен иметь право на справедливый суд», — подчеркнула Чарквиани.

Однако в правящих кругах Тбилиси мнение Чарквиани не разделяют. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили публично пообещал политику с украинским гражданством «размещение в тюрьме и коллекцию галстуков». Глава кабмина кавказской республики назвал период правления Саакашвили «темными временами» и понадеялся, что такого больше никогда не повторится.