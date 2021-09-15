Тигр в доме: Эдгард Запашный разбирает кейс Джигана и Тимати, обнимавшихся с хищниками

Как активный пользователь Instagram, я несколько раз натыкался на посты известных людей, которые позируют с дикими животными. Например, в этом замечены рэперы Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и Тимати (Тимур Юнусов), которые не раз «приглашали» диких животных в свои роскошные дома. И каждый раз, когда они выставляли достаточно позитивные фотографии и видео вместе с тиграми и тигрятами, на них обрушивалась волна хейта. Даже от представителей, как говорится, их же «цеха».

Люди на полном серьезе обвиняли ребят в издевательстве над животными, в поддержке плохого отношения к братьям нашим меньшим и так далее. При этом критики не стеснялись опускаться до самых грубых оскорблений.

Однако хейтеры не спешат разбираться, что это за животные, откуда они, как попали к рэперам, и вообще какова их судьба. Просто сам факт появления фотографий или видео хищников с человеком, не связанным с профессией дрессировщика (да и дрессировщикам тоже достается, не будем лукавить), часто вызывает крайний негатив. Мне кажется, огромное количество людей, увидев такие фото, просто пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы в очередной раз раскачать тему цирков с животными, дрессуры, либо просто устроить очередную интернет-перепалку (не буду употреблять более жесткое слово).

Я точно знаю, что животные, которых привозили в дом к уважаемым мною певцам, не являются цирковыми. Я даже знаю хозяина этих животных — это частный предприниматель Михаил Зарецкий. Человек, который полностью посвятил себя диким животным. У Михаила достаточно популярная страница в Instagram, на которой он подробно рассказывает и показывает, как работает со своими животными, сколько времени с ними проводит, в каких условиях содержатся его питомцы. Зарецкого тоже нередко критикуют в комментариях за то, что он работает с дикими опасными животными.

В связи с тем, что эта тема часто всплывает, попробую поразмышлять на тему: можно ли непрофессионалам содержать опасных хищников?

Сначала попробуем разобраться в слове «профессионал». Кто является профессионалом, если речь идет о контактах с дикими животными? В нашей стране не существует ни одного училища или другого профессионального заведения, где готовили бы кадры в области дрессуры. А точнее, этим занимаются только государственные цирковые компании, которые являются правопреемницами большой компании «Союзгосцирк», некогда созданной в СССР.

Да, в советском цирке механизм подготовки профессиональных дрессировщиков был четко отработан. Но времена изменились. В постсоветские времена возможность приобретать диких животных появилась у многих людей, никак не связанных с цирком. До сих пор есть большое количество предложений по покупке и продаже хищных опасных животных. Также сегодня немало частных цирков, где никому не известные в профессиональной цирковой среде люди работают с хищными животными.

Конечно, меня не радует наличие у каждого человека потенциальной возможности купить себе абсолютно любое животное. Я много говорил об этом в интервью и повторю снова: считаю, что эту деятельность надо контролировать. Необходимо вводить специальные механизмы, чтобы четко отслеживать — кто, где и как занимается хищными животными.

Prt Scr instagram.com / @mihail_tiger

Но вернемся к разговору о нашей профессии. Так кто может претендовать на звание профессионала, если дело касается работы с дикими животными? Сейчас в российских цирках есть несколько известных дрессировщиков, признанных большими профессионалами в своем деле. Многие из них в свое время вышли из полностью частного сектора, начав самостоятельно заниматься дрессурой. В рамках программы «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» я в нескольких выпусках рассказывал, как достигли больших вершин такие дрессировщики, как Андрей Широкалов, Владислав Гончаров, Виталий Смолянец. Эти люди начинали свою карьеру в негосударственных структурах, но в дальнейшем связали свою жизнь с большими государственными цирковыми компаниями.

Владислав Гончаров и сегодня остается индивидуальным предпринимателем. Он не работает на постоянной основе ни в одной профессиональной цирковой компании, нигде не является штатным сотрудником. Но он доказал свою профессиональную состоятельность на многих международных цирковых фестивалях.

Михаил Зарецкий, который предоставляет животных для съемок, также официально не работает в каком-либо государственном учреждении. Однако за много лет он зарекомендовал себя как большой профессионал: его хищники много снимаются в кино, они настоящие звезды десятков клипов.

К чему я все это рассказываю? У людей, которых я упомянул, получилось. Конечно, такие истории — скорее исключение, нежели правило. И лично я, когда речь идет о работе с хищниками, сторонник механизма, выработанного в компании «Росгосцирк» и в Большом Московском цирке, который я возглавляю. На мой взгляд, выработанные нами правила подготовки профессиональных кадров в дрессуре гораздо более надежны, чем любая самодеятельность в этой непростой области.

Prt Scr instagram.com / @timatiofficial

Резюмирую свое отношение к подобного рода деятельности. Считаю, чтобы избежать негатива или хотя бы уменьшить его количество по отношению к тем, кто работает с хищниками, пора вводить лицензию для работы с опасными животными. Прежде всего, лицензирование необходимо в частном секторе, чтобы люди имели законную возможность работать с хищниками, оставаясь при этом под пристальным надзором государственных органов.

И речь тут не только о частных цирках. Самым большим нецирковым примером успешной работы с хищниками на сегодня является Олег Зубков, в прошлом военный, который создал в Крыму большой парк львов «Тайган». Сегодня это одно из знаковых мест Крымского полуострова. Много лет назад Зубков решил посвятить свою жизнь животным и создал не только зоопарк «Сказка» в Ялте, но и настоящий сафари-парк. Сегодня по примеру Зубкова в нашей стране пытаются работать и другие частные инвесторы.

Поэтому еще раз скажу: моя позиция заключается в том, что на подобного рода деятельность должна быть введена лицензия. Если ты не являешься государственной структурой и не наводишься под государственным контролем, ты обязан получить лицензию. И, если будет выявлено недобросовестное обращение с животными, несоблюдение определенных норм, государство в праве у тебя эту лицензию отобрать. Тем самым будет спасена не только жизнь животных, оказавшихся в неумелых руках, но и людей, которые могут пострадать от неправильно содержащихся хищников.

Вернемся к хейту, жертвами которого недавно стали наши звезды Тимати и Джиган. Считаю, что обвинения в адрес реперов несправедливы. Ребята снимают великолепные ролики; животные, с которыми они общаются, находятся в хороших руках и точно проживут гораздо дольше, нежели их сородичи в дикой природе. Этим животным определенно повезло: они общаются с великолепными людьми, которые обеспечивают им отличную жизнь. У хищников, ставших домашними питомцами, даже есть возможность заводить свои «семьи», радоваться появлению не только детей, но и внуков, и даже правнуков.

Общение человека с животным прежде всего зависит от самого человека. Наездник, который садится на лошадь, может причинять животному неудобства и даже физические страдания. Но опытный наездник знает, как доставить удовольствие лошади. А в ответ животное начинает любить и уважать своего хозяина и даже скучать по нему. Но, чтобы отношения человека и животного были гармоничными, одного желания мало: нужны знания и опыт.

Берегите себя и своих питомцев!