Жители Марий Эл ищут варианты, как справиться с вандалами

Марий Эл, 14 сентября. В социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Дороги Республики Марий Эл» был опубликован опрос, в котором жителям региона предложили выбрать вариант, как поступить с уличными вандалами.

В тексте опроса сообщается, что нередко недобросовестные граждане портят автобусные остановки, обстреливают дорожные знаки и совершают кражи катафотов. Вандалы не ценят благоустройство улиц и городских территорий, с этим надо бороться, решили жители республики и предложили выбрать один из пяти вариантов воздействия на местных вандалов.

Пропаганда. Надо объяснять людям, что так делать нельзя. Стараться ловить за руку и заставлять исправлять. Повесить на каждой остановке камеры. Делать отдельный законопроект по вандализму с огромными штрафами. Предложить свой вариант решения проблемы.

На момент написания материала лидирует вариант №4 — по подготовке отдельного законопроекта по вандализму с огромными штрафами, сообщает Медиапоток.

Ранее ФАН писал, как в Нижнем Новгороде вандалы разграбили могилы на кладбище. Двое злоумышленников разобрали несколько конструкций и сдали награбленное в пункт приема металлолома.