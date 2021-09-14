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Ураган «Николас» оставил без электричества 500 тысяч американцев
Весь мир
Ураган «Николас» оставил без электричества 500 тысяч американцев
Global Look Press  /  Noaa / Keystone Press Agency

Остин, 14 сентября. Тропический шторм «Николас», который усилился до урагана первой категории, обрушился на побережье Техаса.

Накануне вечером метеорологические станции зафиксировали усиление ветра, скорость которого превысила 120 километров в час с порывами до 150 км/ч. Власти Техаса и Луизианы, которая пострадала от последствий урагана «Ида», объявили штормовое предупреждение.

В Хьюстоне, который подвержен наводнениям, начали подготовку к возможным подтоплениям в результате обильных осадков, которые, согласно прогнозу, могут составить до 300 миллиметров. По словам мэра Хьюстона Сильвестра Тернера, власти развернули по всему городу спасательные машины и возвели дамбы в более чем 40 местах, подверженных наводнениям.

«Этот город очень устойчив. Мы знаем, что нам нужно делать. Мы умеем готовиться», — заявил мэр.

Власти призвали жителей воздержаться от поездок, чтобы не рисковать своей жизнью или жизнью спасателей, которые могут быть вызваны, чтобы спасти их с затопленных дорог. Были отменены занятия в школах, а также проведение массовых мероприятий.

В результате удара стихии из-за обильных осадков и штормового прилива затопленными оказались некоторые районы.

Ураганный ветер срывал крыши с домов, валил деревья и обрывал линии электропередач.

Из-за коротких замыканий на трансформаторных подстанциях в Техасе без электроснабжения остались более 400 тыс. человек.

В настоящее время «Николас» движется в сторону Луизианы, где еще идут восстановительные работы после того, как на штат обрушился ураган «Ида».

Власти штата сообщают о сильных осадках. Около 100 тыс. человек остались без электричества.

Вместе с тем, метеорологи сообщают, что по мере продвижения на северо-восток ураган ослабел до тропического шторма.

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сша техас ураган
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