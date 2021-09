Ураган «Николас» оставил без электричества 500 тысяч американцев

Остин, 14 сентября. Тропический шторм «Николас», который усилился до урагана первой категории, обрушился на побережье Техаса.

Накануне вечером метеорологические станции зафиксировали усиление ветра, скорость которого превысила 120 километров в час с порывами до 150 км/ч. Власти Техаса и Луизианы, которая пострадала от последствий урагана «Ида», объявили штормовое предупреждение.

В Хьюстоне, который подвержен наводнениям, начали подготовку к возможным подтоплениям в результате обильных осадков, которые, согласно прогнозу, могут составить до 300 миллиметров. По словам мэра Хьюстона Сильвестра Тернера, власти развернули по всему городу спасательные машины и возвели дамбы в более чем 40 местах, подверженных наводнениям.

«Этот город очень устойчив. Мы знаем, что нам нужно делать. Мы умеем готовиться», — заявил мэр.

Власти призвали жителей воздержаться от поездок, чтобы не рисковать своей жизнью или жизнью спасателей, которые могут быть вызваны, чтобы спасти их с затопленных дорог. Были отменены занятия в школах, а также проведение массовых мероприятий.

В результате удара стихии из-за обильных осадков и штормового прилива затопленными оказались некоторые районы.

Storm surge in Surfside Beach, TX from Hurricane Nicholas pic.twitter.com/eheYGkJ8q4 — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) September 14, 2021

Kayakers paddle down a street in Clear Lake Shores surveying the damage to restaurants and businesses caused by Nicholas. #KHOU11 #Nicholas pic.twitter.com/ywRTkDUwyg — Matt Dougherty (@MattKHOU) September 14, 2021

Ураганный ветер срывал крыши с домов, валил деревья и обрывал линии электропередач.

WATCH: This is when Hurricane Nicholas, now Tropical Storm Nicholas, made landfall in Surfside Beach, Texas yesterday. >> https://t.co/jNuW34K4cT pic.twitter.com/3jKx7pXOkE — wdsu (@wdsu) September 14, 2021

We're seeing damage across parts of the Houston area, including here in north Houston. Storm Chaser Houston @PastorJaimeG captured this video. If you have video from the storm, share it with us through the Near Me feature of our app. https://t.co/Qmzrbejb1o #Nicholas pic.twitter.com/6oCr5H4iZo — KHOU 11 News Houston (@KHOU) September 14, 2021

Из-за коротких замыканий на трансформаторных подстанциях в Техасе без электроснабжения остались более 400 тыс. человек.

В настоящее время «Николас» движется в сторону Луизианы, где еще идут восстановительные работы после того, как на штат обрушился ураган «Ида».

Updated look at what was cat 1 Hurricane Nicholas, now a Tropical Storm again. Moving big rains into Louisiana today, and the next few days. Stay safe! pic.twitter.com/FJVRHuXOgQ — Jared Silverman (@JaredWAFB) September 14, 2021

Власти штата сообщают о сильных осадках. Около 100 тыс. человек остались без электричества.

Вместе с тем, метеорологи сообщают, что по мере продвижения на северо-восток ураган ослабел до тропического шторма.