Назначения руководства Минфина США могут отложить из-за «Северного потока — 2»

Москва, 14 сентября. Двое сенаторов-республиканцев пригрозили задержкой назначения в руководстве Минфина США, если администрация президента Джо Байдена не введет санкции против Nord Stream 2 AG.

Соответствующее заявление сделали сенаторы Пэт Туми (от штата Пенсильвания) и Тед Круз (от штата Техас). Они грозят срывом назначений по пяти должностям в американском министерстве финансов, которые отвечают за санкции и финансирование антитеррористической деятельности, сообщает The Wall Street Journal.

Администрация президента США ввела санкции в отношении нескольких компаний, которые поддерживают газопровод «Северный поток — 2». При этом оператора проекта компанию Nord Stream 2 AG меры обошли. В Вашингтоне придерживаются точки зрения, что введение таких рестрикций не остановит газопровод, а ухудшит отношения США и Германии.

Читатели издания Daily Express ранее заявили, что попытки США заблокировать российско-немецкий проект могли привести к энергетическому кризису в Европе.