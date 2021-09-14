Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 17:36
17:34
Происшествия
Врачи осмотрели всех детей после эвакуации из детсада в Минеральных Водах
17:31
Весь мир
Ураган «Николас» оставил без электричества 500 тысяч американцев
17:30
Происшествия
Московские полицейские задержали подозреваемого в нападении на лидера группы «25/17»
17:30
Общество
ФБР: правда о полицейском терроре на Западе вызвала истерику ангажированных СМИ
17:29
Шоу-бизнес
Манукян: Может, у Бритни Спирс откроется второе дыхание
17:27
Общество
Материал с эффектом памяти формы российской разработки упростит работу хирургов
17:25
Политика
Число желающих мирного возвращения Саакашвили в Грузию превысило 40 тысяч человек
17:19
Весь мир
Лидеры «Талибана» загадочным образом пропали в Афганистане
17:18
Весь мир
Парламент Ливии обвинил «Братьев-мусульман» в попытках сорвать выборы
17:12
Экономика
Назначения руководства Минфина США могут отложить из-за «Северного потока — 2»
Все новости

Назначения руководства Минфина США могут отложить из-за «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 17:12
Экономика
Назначения руководства Минфина США могут отложить из-за «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 сентября. Двое сенаторов-республиканцев пригрозили задержкой назначения в руководстве Минфина США, если администрация президента Джо Байдена не введет санкции против Nord Stream 2 AG.

Соответствующее заявление сделали сенаторы Пэт Туми (от штата Пенсильвания) и Тед Круз (от штата Техас). Они грозят срывом назначений по пяти должностям в американском министерстве финансов, которые отвечают за санкции и финансирование антитеррористической деятельности, сообщает The Wall Street Journal.

Администрация президента США ввела санкции в отношении нескольких компаний, которые поддерживают газопровод «Северный поток — 2». При этом оператора проекта компанию Nord Stream 2 AG меры обошли. В Вашингтоне придерживаются точки зрения, что введение таких рестрикций не остановит газопровод, а ухудшит отношения США и Германии.

Читатели издания Daily Express ранее заявили, что попытки США заблокировать российско-немецкий проект могли привести к энергетическому кризису в Европе.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Назначения руководства Минфина США могут отложить из-за «Северного потока — 2»
санкции сша северный поток 2 nord stream 2 ag сентаоры
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru