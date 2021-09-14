Парламент Ливии обвинил «Братьев-мусульман» в попытках сорвать выборы

Тобрук, 14 сентября. Комитет по обороне и национальной безопасности Палаты представителей призвал международное сообщество ввести санкции в отношении главы Высшего государственного совета (ВГС) Халеда аль-Мишри и лидера ливийских «Братьев-мусульман» (запрещено в РФ) Али ас-Саллаби.

Парламентарии в соответствующем заявлении обвинили вышеуказанных лиц в создании препятствий мирному урегулированию и проведению плебисцита.

«Мы требуем, чтобы органы внутри Ливии и международное сообщество наказали тех, кто мешает политическому процессу», — сказали депутаты.

Комитет отметил, что активность представителей экстремистской группировки и лояльных им политиков возросла после принятия Закона о президентских выборах. Организация не согласна с избранием национального лидера путем прямого голосования.

«Ливийцы должны знать, что Халед аль-Мишри, Али ас-Саллаби и «Братья-мусульмане»1 сейчас прилагают все усилия, чтобы помешать выборам, запланированным на 24 декабря», – сказано в заявлении.

Палата представителей на прошлой неделе утвердила законопроект об избрании главы государства, разработанный юридическим комитетом. Документ передали в Высшую национальную избирательную комиссию.

Ранее сообщалось о стремлении «Братьев-мусульман» сохранить турецкий контингент и наемников на территории Ливии. Поддерживающие террористов члены ВГС намерены использовать силы на западе страны для срыва плебисцита.

1 Организация запрещена на территории РФ.