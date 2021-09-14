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Более 70 детей и взрослых эвакуированы из детсада в Минеральных Водах с приступами кашля

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 17:11
Происшествия
Более 70 детей и взрослых эвакуированы из детсада в Минеральных Водах с приступами кашля
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Минеральные Воды, 14 сентября. Более 70 человек эвакуированы из дошкольного учреждения с приступами кашля и удушливого состояния в Минеральных Водах на Ставрополье. Информацию подтвердили в МЧС РФ по региону.

Во время тихого часа персонал детского сада почувствовал першение в горле. Заведующая учреждением сообщила об инциденте в ЕДДС и, чтобы не усугублять ситуацию, сотрудники сада стали выводить детей на улицу.

Всего с первого этажа трехэтажного здания было эвакуировано 57 детей и 14 взрослых. Все их сразу же осмотрели медики и зафиксировали, что угроза их жизни отсутствует, сообщил ФАН пресс-секретарь Ставропольского губернатора Алексей Нос.

На месте ЧП работают сотрудники аварийной службы. Они обследовали помещение спецприборами, угарного газа в детском саду не обнаружено. Известно также, что здание подключено к центральной системе отопления, газовых труб на территории нет. В настоящее время причина произошедшего устанавливается.

 

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эвакуация детский сад минеральные воды
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